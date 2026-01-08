Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά), όταν έπειτα από διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.

Πυρά σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι, τουλάχιστον δυο νεκροί

Τουλάχιστον ένας ύποπτος στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints έχει διαφύγει και αναζητείται, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.