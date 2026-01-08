Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε σχεδόν μόνος του απέναντι στους Γουόριορς (19-18), όμως ο εντυπωσιακός Στεφ Κάρι πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με ένα προσωπικό του ξέσπασμα οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στη νίκη με 120-113 απέναντι στους Μπακς (16-21).

Παρά την κυριαρχική παρουσία του Greek Freak –ο οποίος αγωνίστηκε με περιορισμό λεπτών συμμετοχής και σημείωσε 34 πόντους– οι Μπακς δεν κατάφεραν να αποφύγουν μια ακόμη ήττα.

Το σημείο καμπής του αγώνα ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν ο Στεφ Κάρι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και έστειλε τη διαφορά στους 16 πόντους (98-82 στο 36’). Οι Μπακς αναγκάστηκαν να ρισκάρουν στην άμυνα, με τον Αντετοκούνμπο να δίνει χώρο στον Ντρέιμοντ Γκριν, όμως εκείνος ευστόχησε σε δύο μακρινά σουτ.

Ο Γκριν, μάλιστα, δεν άργησε να μπει και στη γνωστή διαδικασία του trash talking απέναντι στον σταρ των Μπακς. Στα τελευταία λεπτά, το Μιλγουόκι έκανε την ύστατη προσπάθειά του, με τον Έλληνα σταρ να ηγείται και να μειώνει τη διαφορά στους επτά πόντους (118-111, 1’43’’ πριν το τέλος), όμως ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Κάρι «σφράγισαν» τη νίκη των Γουόριορς.

Ο Στεφ Κάρι ολοκλήρωσε το ματς με 31 πόντους (12/21 σουτ εντός παιδιάς), 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Μέλτον πρόσθεσε 22 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Μπάτλερ σημείωσε 21 πόντους και ο Γκριν 14, με 3/8 τρίποντα.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 31 λεπτά, συνεχίζοντας το πρόγραμμα περιορισμένου χρόνου μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο ήταν ασταμάτητος. Πέτυχε 34 πόντους με 13/18 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 2/7 βολές, ενώ κατέβασε 10 ριμπάουντ για το double-double του. Επιπλέον, μοίρασε 5 ασίστ και υπέπεσε σε 2 λάθη.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-31, 64-53, 98-82, 120-113