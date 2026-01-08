Οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις αναμένεται να φανούν μέσα στο επόμενο διάστημα για περίπου 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ εμφανίζει για το 2025 ιδιαίτερα ισχυρό πλεόνασμα. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα μετά από χρόνια στασιμότητας.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2025 με πλεόνασμα που ξεπερνά τα 188 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη των 115 εκατ. ευρώ. Η αναθεώρηση θεωρείται καθοριστική, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαναφορά αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες παρέμεναν «παγωμένες» τα προηγούμενα χρόνια.

Το πλεόνασμα προκύπτει κυρίως από την ενίσχυση των εσόδων του ταμείου, με αύξηση κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ από εισφορές εργοδοτών και ασφαλισμένων. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την άνοδο της απασχόλησης και τη βελτίωση των μισθών, ενώ είναι η πρώτη φορά μετά το 2020 που ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης εμφανίζει τόσο ισχυρή θετική εικόνα, μετά την αποκατάσταση των περικοπών που είχαν επιβληθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Το πλεόνασμα αίρει ουσιαστικά το βασικό εμπόδιο που υπήρχε μέχρι σήμερα για αυξήσεις, τη λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Με βάση τη νομοθεσία, αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις επιτρέπονται μόνο όταν το ταμείο δεν εμφανίζει έλλειμμα, ενώ μειώσεις απαγορεύονται ακόμη και σε περίπτωση αρνητικού ισοζυγίου. Με τα δεδομένα του 2025, η ρήτρα παύει να λειτουργεί αποτρεπτικά και πλέον η τελική απόφαση περνά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η απόφαση για το ύψος της αύξησης δεν αναμένεται άμεσα, καθώς θα βασιστεί στα οριστικά οικονομικά στοιχεία του 2025 και σε αναλογιστική μελέτη που θα εξετάσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ταμείου. Με βάση τον σχεδιασμό, οι τελικές αποφάσεις τοποθετούνται εντός του 2026.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η αύξηση στις επικουρικές συντάξεις αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 3%. Σήμερα, η μέση επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται στα 195 ευρώ μικτά και με μια αύξηση της τάξης του 3% θα φτάσει περίπου στα 201 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το κόστος ανά σύνταξη υπολογίζεται στα 72 ευρώ, ενώ η συνολική ετήσια επιβάρυνση του ταμείου εκτιμάται στα 93,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του προβλεπόμενου πλεονάσματος.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες παραμένουν οι αποκλίσεις στο ύψος των επικουρικών συντάξεων ανά ταμείο. Τις υψηλότερες μέσες επικουρικές καταβάλλουν τα επικουρικά ταμεία των πρώην τραπεζών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το επικουρικό της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, όπου η μέση σύνταξη φτάνει τα 438 ευρώ καθαρά. Ακολουθεί εκείνο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας με περίπου 417 ευρώ καθαρά.

Στον αντίποδα, το επικουρικό του ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλει τις χαμηλότερες επικουρικές, με μέσο καθαρό ποσό μόλις 71 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις διαχρονικά χαμηλές εισφορές των ασφαλισμένων μηχανικών.

Παρότι τα ποσά των αυξήσεων δεν θεωρούνται μεγάλα, το πλεόνασμα του ΕΤΕΑΕΠ δημιουργεί για πρώτη φορά μετά από χρόνια έναν σταθερό δημοσιονομικό χώρο για ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων. Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει αυξημένο, ακόμη και μια περιορισμένη αύξηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν δει τις επικουρικές τους να παραμένουν αμετάβλητες για μεγάλο χρονικό διάστημα.