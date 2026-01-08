Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ισπανική Estadio Deportivo, οι «Ερυθρόλευκοι» αναζητούν λύσεις στον άξονα και ο 29χρονος Μαροκινός χαφ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φέρεται να έχει εισηγηθεί την απόκτησή του. Ο Άμραμπατ αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην Μπέτις με τη μορφή δανεισμού από τη Φενέρμπαχτσε.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως στο πλάνο του Ολυμπιακού περιλαμβάνονται αλλαγές στη μεσαία γραμμή, καθώς δεν υπάρχει διάθεση ανανέωσης του συμβολαίου του Ντάνι Γκαρθία, ενώ η παρουσία του Λορέντσο Σκιπιόνι δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Άμραμπατ έχει πέσει στο τραπέζι ως πιθανή επιλογή.

#RealBetis | 🇲🇦 El verdadero estado de Amrabat, a quien el Fenerbahçe ya buscó sustituto, aunque Mendilibar lo quierehttps://t.co/roeNgrRJOa — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) January 7, 2026

Παράλληλα, επισημαίνεται πως μια ενδεχόμενη πώληση του Χρήστου Μουζακίτη θα μπορούσε να διευκολύνει οικονομικά την προσπάθεια απόκτησης του διεθνούς Μαροκινού μέσου. Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να παίξει και η στενή σχέση που διατηρεί ο Άμραμπατ με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον οποίο συνυπάρχουν στην εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς ο 29χρονος έχει ήδη αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν σε δύο διαφορετικές ομάδες (Φενέρμπαχτσε και Μπέτις), γεγονός που καθιστά αδύνατη μια μεταγραφή τον Ιανουάριο, είτε προς τον Ολυμπιακό είτε προς οποιονδήποτε άλλο σύλλογο. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκεται στη λίστα του Μεντιλίμπαρ ως παίκτης που ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό προφίλ που επιδιώκει.