Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει απευθείας στους «16» του Europa Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε την ίδια 11άδα του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ.

Η Ένωση βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας της League Phase πριν την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής και θέλει το τρίποντο κόντρα στους Ρουμάνους, οι οποίοι δεν είναι αδιάφοροι βαθμολογικά, για να «κλειδώσει» την παρουσία της στην πρώτη 8άδα.

Αν το καταφέρει, τότε θα προκριθεί απευθείας στους «16» και ποντάρει και στη βοήθεια των φίλων της, οι οποίοι αναμένεται να κατακλύσουν τις εξέδρες της OPAP Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 10 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 11 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις και ο Νίκολιτς αποφάσισε να μην κάνει αλλαγές στην 11άδα του εκτός έδρας αγώνα με τη Σάμσουνσπορ, όπου η ομάδα του πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή.

Η 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.