Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και το σκορ είναι 1-2 μετά τα γκολ των Μπαϊαράμ (30′), Τσιλαλντάου (59′) και Βίντα (65′).

Η Ένωση θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας δοκάρι με τον Κοϊτά στο 3′ και άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια. Το γκολ, όμως, το έβαλαν οι Ρουμάνοι…

Στο 30′ ο Ετίμ σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μπαϊαράμ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, δίνοντας το προβάδισμα στην Κραϊόβα που δεν είναι αδιάφορη βαθμολογικά.

Όπως και να έχει, οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να ισοφαρίσουν στη συνέχεια για να διεκδικήσουν τη νίκη, στο 59′ όμως ο Τσικαλντάου με πολύ ωραίο τελείωμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Στρακόσα γράφοντας το 0-2.

Λίγα λεπτά μετά πάντως και συγκεκριμένα στο 65′ οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν ξανά στο παιχνίδι καθώς ο Βίντα με κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Μαρίν, μείωσε σε 1-2.