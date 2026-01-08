Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από έμφραγμα. Ο Στρατής Λιαρέλλης συγκίνησε με τον επικήδειό του, κάνοντας λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα» και τονίζοντας πως «ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος».

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους.

Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο.

Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του.

«Γιωργάρα, στο καλό», είπε ο Στρατής Λιαρέλλης.

Σημειώνεται πως μεταξύ των ατόμων που θέλησαν να τιμήσουν τον καταξιωμένο δημοσιογράφο και βρέθηκαν στη Ριτσώνα ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρής Κυριακού.

Στη Ριτσώνα έφτασαν λίγο πριν τις 10:30 και η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον Γιάννη Λάτσιο.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Θοδωρής Κυριακού και η σύζυγός του, Δήμητρα Μπιθαρά Ο Στρατής Λιαρέλλης Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον Γιάννη Λάτσιο Ο Χρήστος Φωτίδης Ο Νίκος Σηφουνάκης Η Αθηνά Κουρή και ο Λάζος Μαντικός Ο Παύλος Μαρινάκης Η Νίκη Κεραμέως Ο Νίκος Ανδρουλάκης Ο Αλέξης Μητρόπουλος Ο Γιώργος Καραμέρος Η Ελεονώρα Μελέτη και η Φαίη Κυριακοπούλου Η Ζωή Κωνσταντοπούλου Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης H Λόλα Νταϊφά

Η Λόλα Νταϊφά δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες: «To “Καλημέρα Ελλάδα τελείωσε μαζί με τον Παπαδάκη».