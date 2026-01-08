Η Αυστραλία θα συστήσει μια Βασιλική Επιτροπή, το υψηλότερο δημόσιο όργανο έρευνας στη χώρα, για να διερευνήσει την πολύνεκρη επίθεση στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μπόνταϊ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε κατά την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, στις 14 Δεκεμβρίου, άφησε πίσω της 15 νεκρούς και προκάλεσε σοκ στη χώρα αυτή, όπου οι νόμοι περί οπλοκατοχής είναι αυστηροί, πυροδοτώντας εκκλήσεις για αυστηρότερους ελέγχους και για τη λήψη μέτρων κατά του αντισημιτισμού.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι οι δράστες της επίθεσης, ένας πατέρας, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών, και ο γιος του, είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Όπως ανακοίνωσε ο Αλμπανέζι, και αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνταξιούχος δικαστής Βιρτζίνια Μπελ θα ηγηθεί της Βασιλικής Επιτροπής, που είναι το υψηλότερο δημόσιο όργανο έρευνας με ευρείες εξουσίες για τη διερεύνηση της διαφθοράς, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και οικολογικών εγκλημάτων και μπορεί να επιβάλλει σε πρόσωπα να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα γεγονότα που αφορούν την επίθεση καθώς και τον αντισημιτισμό και την κοινωνική συνοχή στην Αυστραλία και αναμένεται να ανακοινώσει το πόρισμά της μέχρι το τέλος του χρόνου.

«Αυτή η Βασιλική Επιτροπή έχει το κατάλληλο σχήμα, την κατάλληλη διάρκεια και τους κατάλληλους όρους αναφοράς για να φέρει το σωστό αποτέλεσμα για την εθνική μας ενότητα και την εθνική μας ασφάλεια», είπε ο Αλμπανέζι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός αντιστεκόταν στις εκκλήσεις για τη σύσταση Βασιλικής Επιτροπής υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία θα χρειαζόταν χρόνια, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από εβραϊκές οργανώσεις και από τις οικογένειες των θυμάτων που του ζητούσαν να επανεξετάσει το θέμα.

«Πήρα χρόνο για να αναλογιστώ το θέμα, να συναντηθώ με ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας και κυρίως συναντήθηκα με πολλές από τις οικογένειες των θυμάτων και επιζώντων αυτής της φρικτής επίθεσης», δήλωσε ο Αλμπανέζι.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ανεξάρτητη έκθεση από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που θα αξιολογήσουν αν οι αρχές θα μπορούσαν να είχαν λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την αποτροπή της επίθεσης.

Η έκθεση, η οποία θα εξετάσει αν οι υφιστάμενοι νόμοι ή κάποια κενά στο έργο των υπηρεσιών πληροφοριών εμπόδισαν την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας από το να λάβουν μέτρα κατά των δραστών, θα ενσωματωθεί τώρα στη Βασιλική Επιτροπή, διευκρίνισε ο Αλμπανέζι, και αναμένεται να καταθέσει τα συμπεράσματά της τον Απρίλιο.