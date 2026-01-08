Στα παιδιά που σκοτώθηκαν στη φονική πυρκαγιά, στο μπαρ του Κρανς Μοντανά, στην Ελβετία, αναφέρθηκε ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος κατά το κήρυγμά του, λέγοντας πως ακολούθησαν το «εγώ και την κακία του Οδυσσέα» και όχι «τον δρόμο της αρετής του Ηρακλή».

Συγκεκριμένα, ανέφερε στο κήρυγμά του: «Λένε κάποιοι τι Θεός είναι αυτός… γιατί άφησε τα παιδάκια εκεί στην Ελβετία να καούν… Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο τα πάντα και την ελευθερία. Εμείς είμαστε, από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε, να επιλέξουμε ή το δρόμο της αρετής, όπως τον επέλεξε ο Ηρακλής και υπέστη τα πάνδεινα από το διάβολο και την αμαρτία, αυτό σημαίνει άθλοι, ή τον δρόμο που επέλεξε ο Οδυσσέας, γιατί αυτό σημαίνει Ιθάκη, ο Οδυσσέας επέλεξε Θεό το ΕΓΩ του..δεν τα λέω εγώ, είναι μέσα στο κείμενο, όταν τελικά του εξαφανίζει τα πάντα, ούτε ένα ξύλο δεν έχει….και βρίσκεται στο τέλος, πεταμένος εκεί στην Κέρκυρα και λέει τι σας έχω κάνει Θεοί και Ποσειδώνα….γιατί δε με πιστεύεις σου λέει…πιστεύεις στο ΕΓΩ σου, το έχεις κάνει Θεό σου…αυτό είναι…ο μεν Ηρακλής δείχνει το δρόμο της αρετής, ο δε Οδυσσέας, με την Ιθάκη του, δείχνει το δρόμο του ΕΓΩ και της κακίας».

Σημειώνεται ότι και στο Χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του ο μητροπολίτης κ. Παύλος είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν επιτέθηκε κατά όσων έχουν κατοικίδια.