Ο Μάριος Ηλιόπουλος, μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ, ξέσπασε σε ενθουσιασμό μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες μετά τη νίκη που χάρισε στην ομάδα την πρόκριση στους «16» του Conference League. Στις δηλώσεις του, έστειλε σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και πίστης στις δυνατότητες της ομάδας.

Η νίκη επί της Κραϊόβα με 3-2, σε ένα συγκλονιστικό φινάλε με ανατροπή στις καθυστερήσεις, επισφράγισε την εξαιρετική πορεία της ΑΕΚ στον όμιλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Να βοηθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που πονάει. Δεν μπορούσε η ΑΕΚ σήμερα να χάσει. Το σύμπαν αποφάσισε να νικήσει, αλλά το έκανε με σασπένς.

Από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα συστατικά, η ομάδα θα πάει μπροστά. Πρέπει να προσέχουν, οι αγνώμονες να μην εκδηλώνονται πολύ γρήγορα.

Ας αφήσουμε την ομάδα να κυλάει όπως κυλάει κι εσείς που έχετε το μικρόφωνο να βοηθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που πονάει.

Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει. Όποιου του αρέσει, όποιου δεν του αρέσει πρόβλημά του».