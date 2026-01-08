Ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί τον βασικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, με τους Πειραιώτες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρίο Άβε και την Μπενφίκα. Ξεκάθαρο φαβορί για την απόκτηση του παίκτη παραμένουν οι Λουζιτανοί, ενώ οι Πειραιώτες είναι το απόλυτο αουτσάιντερ.

Μέχρι στιγμής η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε στη Μπενφίκα δεν έχει ολοκληρωθεί, κάτι που όμως δεν σημαίνει πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν πρόκειται να μετακομίσει στο «Ντα Λουζ».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ήθελε τον Λουίζ. Αναζητούσε εδώ και καιρό έναν αριστεροπόδαρο εξτρέμ και ο Βραζιλιάνος ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ που θέλει. Εννοείται πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να έρθει τώρα, ακόμα κι αν δεν έχει φύγει κάποιος από τους βασικούς εξτρέμ (εκτός από τον Καμπελά).

Ο Αντρέ Λουίζ αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό, αλλά η περίπτωση δεν είναι απλή, καθώς οι δύο ομάδες ανήκουν στην ίδια κοινή ιδιοκτησία.

Στην Πορτογαλία κυκλοφορούν φήμες ότι η Μπενφίκα έχει ήδη υποβάλει επίσημη πρόταση στη Ρίο Άβε, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά, χωρίς μπόνους. Δεν πρόκειται για συνδυασμούς τύπου 12+3 ή 11+4 εκατ. ευρώ, αλλά για πλήρη 15 εκατ. ευρώ. Είναι κοντά στις απαιτήσεις της Ρίο Άβε, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη η «χρυσή τομή».

Είναι αδύνατο ο Ολυμπιακός να καλύψει τέτοιο ποσό. Δεν είναι τόσο εύκολο μία ομάδα να προσφέρει 15 εκατ. και ο παίκτης να καταλήξει σε άλλη ομάδα που δίνει 5 εκατ.

Προς το παρόν, ο Ολυμπιακός παραμένει σε αναμονή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις κινήσεις της Μπενφίκα. Τα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία δείχνουν ότι ο παίκτης και η πλευρά του μάνατζερ φαίνεται να προτιμούν τους «Αετούς». Ωστόσο, όσο η συμφωνία δεν ολοκληρώνεται, η περίπτωση του Λουίζ παραμένει ανοιχτή για τους Πειραιώτες.