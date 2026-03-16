Το Ισραήλ δηλώνει ότι διαθέτει λεπτομερή σχέδια πολέμου τουλάχιστον τριών ακόμη εβδομάδων κατά του Ιράν, την ώρα που οι επιθέσεις εκατέρωθεν κλιμακώνουν έναν ήδη γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο με παγκόσμιες ενεργειακές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Τελ Αβίβ και Ντουμπάι βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που έχει πλέον εξελιχθεί σε ανοιχτό πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να πλήττουν στόχους σε Τεχεράνη, Σιράζ, Ταμπρίζ και σε κρίσιμες περιοχές του ιρανικού εσωτερικού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχη Νταβίντ (Νταβ) Σοσάνι, έχουν καταρτιστεί «λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια» όχι μόνο για τις επόμενες τρεις εβδομάδες αλλά και για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, με στόχο τη συστηματική αποδυνάμωση της ιρανικής στρατιωτικής και πυραυλικής ισχύος. Το Ισραήλ περιγράφει την εκστρατεία του ως «περιορισμένη» στον σκοπό, αλλά εξαιρετικά φιλόδοξη σε κλίμακα: χιλιάδες στόχοι στο εσωτερικό του Ιράν παραμένουν, σύμφωνα με τον στρατό, στο στόχαστρο.

Ισραήλ και «τρίτος πόλεμος του Κόλπου» στην ενέργεια

Η σύγκρουση με αιχμή το Ισραήλ και το Ιράν έχει ήδη κλείσει τον στρατηγικό Στενό του Χορμούζ, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, πυροδοτώντας νέο σοκ τιμών και φόβους για νέα έξαρση του πληθωρισμού διεθνώς. Οι επιθέσεις ιρανικών drones στον κρίσιμο πετρελαϊκό κόμβο του Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οδήγησαν σε αναστολή φορτώσεων αργού, όγκου αντίστοιχου με περίπου το 1% της παγκόσμιας ζήτησης, επιτείνοντας το ενεργειακό ρίσκο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα σε Λίβανο και Γάζα, στηρίζοντας το βασικό αφήγημα ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ενιαίο «ιρανικό τόξο» – Χεζμπολάχ, Χαμάς και λοιπές παραστρατιωτικές δομές – που πρέπει να αποδυναμωθεί στρατιωτικά πριν βρεθεί σε θέση να επιφέρει καίριο πλήγμα.

Στο εσωτερικό του Ιράν, οι ισραηλινές επιδρομές αφήνουν πίσω τους νεκρούς και τραυματίες, με τοπικά μέσα όπως το πρακτορείο Mehr να κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες στην επαρχία Μαρκάζι, όπου χτυπήθηκαν κατοικημένες περιοχές στην Αράκ και τη Μαχάλατ. Στην πόλη Κουμείν, αγορίστικο σχολείο επλήγη προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς θύματα, ενώ στην Τεχεράνη σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν κατοίκους από τα συντρίμμια πολυκατοικίας σε στενό που το Ιρανικό Ερυθρό Ημισέληνος χαρακτήρισε «καθαρά οικιστικό». Μαρτυρίες πολιτών περιγράφουν μια χώρα στα πρόθυρα του περαιτέρω ξεσπάσματος οργής απέναντι στο καθεστώς: μια 62χρονη, μιλώντας στο Reuters, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι σκοτώνονται, νιώθουμε αποκομμένοι από τον κόσμο» λίγες μέρες πριν το Νεβρόζ, ενώ κατηγόρησε το καθεστώς για τη δολοφονία της εγγονής της στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Ισραήλ, επιθέσεις και διστακτικοί σύμμαχοι της Δύσης

Ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς στόχους και «δομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», όπως τις χαρακτηρίζει, η Τεχεράνη απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, χτυπώντας περιοχές στο Τελ Αβίβ, την αμερικανική αεροπορική βάση αλ-Νταφρά στο Άμπου Ντάμπι, τη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και την αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα. Η κλιμάκωση συνοδεύεται από παράλυση κρίσιμων υποδομών στον Κόλπο: το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανέστειλε τις πτήσεις για αρκετές ώρες μετά από χτύπημα σε κοντινή εγκατάσταση καυσίμων που τύλιξε τον ουρανό σε μαύρο καπνό, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 34 drones στην ανατολική της περιφέρεια μέσα σε μία μόνο ώρα, χωρίς θύματα. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ένα σημείο-«αγκάθι» για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ανατιμήσεις στα πρατήρια των ΗΠΑ συμπίπτουν με την προεκλογική μάχη των Ρεπουμπλικάνων για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει ανοιχτά τους συμμάχους να συγκροτήσουν «συμμαχία προθύμων» για την επαναλειτουργία του Χορμούζ, προειδοποιώντας ότι το ΝΑΤΟ έχει «πολύ κακό» μέλλον αν δεν σταθεί στην Ουάσιγκτον αυτή την κρίσιμη ώρα. Ωστόσο, η ανταπόκριση είναι χλιαρή: η Βρετανία του Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι δεν θα εμπλακεί σε ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν, περιορίζοντας τον ρόλο της σε διπλωματική στήριξη για άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, η Γερμανία του Μπόρις Πιστόριους αποκλείει κάθε στρατιωτική εμπλοκή λέγοντας «αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος», ενώ Ιαπωνία και Αυστραλία ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να στείλουν ναυτικές δυνάμεις στον Χορμούζ, με την Καμπέρα να περιορίζεται σε αποστολή αεροσκάφους επιτήρησης και πυραύλων για την άμυνα των Εμιράτων. Στο παρασκήνιο, ο Τραμπ απειλεί να αναβάλει επίσκεψη στο Πεκίνο, αν η Κίνα δεν συμβάλει στη «δεμπλοκάρισμα» του στενού, ενώ το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζει πιο μετριοπαθή γραμμή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια αναβολή θα συνδεόταν περισσότερο με πρακτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου παρά με πολιτική τιμωρία, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανοίγει ακόμα ένα μέτωπο, ανακοινώνοντας ότι διεξάγει «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενώ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του να αποδυναμώσει όλες τις ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν. Η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, υποστηρίζει ότι δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός ούτε έχει ανταλλάξει μηνύματα με την Ουάσιγκτον, στέλνοντας σήμα ότι δεν σκοπεύει να «ζητήσει ανάσα» παρά την κλιμακούμενη καταστροφή στο εσωτερικό. Έτσι, το Ισραήλ προχωρά σε έναν πόλεμο φθοράς που αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον εβδομάδες, σε μια περιοχή που αποτελεί την καρδιά της παγκόσμιας ενέργειας – με τις αγορές, τις πρωτεύουσες και τις κοινωνίες σε όλον τον κόσμο να κρατούν την ανάσα τους.