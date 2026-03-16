Ένας από τους πολλούς Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ μίλησε σήμερα στην εκπομπή Live News. Πρωτόγνωρες είναι οι στιγμές που ζει εκείνος και δεκάδες άλλοι Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται από τα Στενά.



Όσοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, καθώς δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. «Ζούμε με την αγωνία του αύριο κάθε μέρα. Τα τρόφιμα αρχίζουν να λιγοστεύουν. Προσπαθούμε να κάνουμε κουράγιο ο ένας στον άλλον, αλλά η αλήθεια είναι πως όλοι φοβόμαστε», είπε ο ναυτικός που παραμένει εγκλωβισμένος για τρίτη εβδομάδα στον Περσικό Κόλπο εν μέσω πολέμου.



«Δεν φοβάμαι μόνο για εμένα, φοβάμαι γιατί δεν ξέρω αν θα καταφέρω να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου. Το μόνο που σκέφτομαι είναι η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου» συνέχισε ο ναυτικός.



Η επικοινωνία με τους ναυτικούς που βρίσκονται εκεί είναι δύσκολη έως και ανέφικτη. Όπως τονίζει ο ίδιος, βλέπει γύρω του εικόνες καταστροφής και κανείς δεν ξέρει τι τους ξημερώνει: «Θέλω πρώτα από όλα να ξέρετε ότι κρατάμε. Είμαι εδώ πάνω στο πλοίο, κάπου στον Περσικό κόλπο. Τριγύρω μας όλα φαίνεται να έχουν παγώσει από τον φόβο. Τα βράδια κοιτάζουμε τον ουρανό και βλέπουμε φώτα μακριά, εκρήξεις και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί».



Αυτή είναι η καθημερινότητα για δεκάδες Έλληνες ναυτικούς σε σκάφη και πλοία που βρίσκονται παγιδευμένα στην εμπόλεμη ζώνη. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και επαγγελματικών Θαλαμηγών Γιώργος Βάλλης περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βιώνουν οι Έλληνες εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ:



«Είναι κλειδωμένοι μέσα στα σκάφη, βλέπουν συντρίμμια μέσα και έξω από το σκάφος, συντρίμμια από drones και πυραύλους. Ακούνε συνέχεια τις προσπάθειες του συστήματος αεράμυνας να αναχαιτίσει πυραύλους και drones».

Δείτε το βίντεο:

