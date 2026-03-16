Ο Νικολά Σαρκοζί εμφανίστηκε στο Εφετείο του Παρισιού για μια νέα δίκη σχετικά με τις κατηγορίες ότι συνωμότησε για να λάβει παράνομη χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του αείμνηστου Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι. Ο πρώην δεξιός πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος θήτευσε μεταξύ 2007 και 2012, αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία.
Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το φερόμενο σχέδιο απόκτησης κονδυλίων από το καθεστώς Καντάφι. Έγινε ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους χώρας της ΕΕ που εξέτισε ποινή φυλάκισης και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης της μεταπολεμικής περιόδου που μπήκε πίσω από τα κάγκελα. Μετά από 20 ημέρες σε φυλακή του Παρισιού, τις οποίες περιέγραψε ως «εξαντλητικές» και «εφιάλτη», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο εν αναμονή της έφεσής του και εξέδωσε ένα βιβλίο για τον χρόνο που πέρασε μέσα. Βρισκόταν σε απομόνωση για τη δική του ασφάλεια, σε ένα ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα.
Στη δίκη πέρυσι, η εισαγγελία κατηγόρησε τον Σαρκοζί ότι ως υπουργός Εσωτερικών το 2005 έκανε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση για την επιτυχημένη προεδρική του υποψηφιότητα το 2007, με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή. Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία εγκληματικής συνωμοσίας, αλλά αθωώθηκε από τρεις άλλες κατηγορίες για διαφθορά, κατάχρηση δημόσιου χρήματος της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.
Ο Σαρκοζί θα δικαστεί ξανά και για τις τέσσερις κατηγορίες στη νέα δίκη στο Εφετείο, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, αφού ο ίδιος άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του και ο εισαγγελέας κατά των αθωώσεων. Εάν καταδικαστεί, ο 71χρονος Σαρκοζί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.
Στην πρώτη δίκη, το δικαστήριο άκουσε ότι ως αντάλλαγμα για τα χρήματα, το λιβυκό καθεστώς ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές χάρες, ενώ υπήρχε η κατανόηση ότι ο Σαρκοζί θα αποκαθιστούσε τη διεθνή εικόνα του Καντάφι. Ο αυταρχικός Λίβυος ηγέτης ήταν διεθνώς απομονωμένος λόγω της σύνδεσης του καθεστώτος του με την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πτήση 103 της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας το 1988.
Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν μέλη του περιβάλλοντος του Σαρκοζί ότι συναντήθηκαν με μέλη του καθεστώτος Καντάφι στη Λιβύη το 2005. Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας το 2007, ο Σαρκοζί κάλεσε τον Λίβυο ηγέτη για μια μακρά επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, κατά την οποία ο Καντάφι έστησε τη βεδουίνικη σκηνή του στους κήπους κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το 2011, ο Σαρκοζί έθεσε τη Γαλλία στην πρώτη γραμμή των αεροπορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ κατά των δυνάμεων του Καντάφι, οι οποίες βοήθησαν τους αντάρτες να ανατρέψουν το καθεστώς του. Ο Καντάφι συνελήφθη και σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2011.
Συνολικά 10 άτομα αντιμετωπίζουν επαναληπτική δίκη στο Εφετείο για την υπόθεση αυτή, όπως σημειώνει δημοσίευμα του Guardian.
Από τη φυλακή στο Εφετείο: Η νέα δικαστική μάχη του Σαρκοζί για τη συνωμοσία με το καθεστώς Καντάφι
Πέρυσι ο πρώην πρόεδρος έγινε ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους χώρας της ΕΕ που μπήκε πίσω από τα κάγκελα
