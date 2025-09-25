Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ. Αναμένεται να ασκήσει άμεσα έφεση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ποινή του Σαρκοζί σημαίνει, σύμφωνα με το Reuters, ότι θα πάει στη φυλακή ανεξάρτητα από το αν θα ασκήσει έφεση ή όχι. Ο δικαστής διέταξε επίσης τον Σαρκοζί να πληρώσει πρόστιμο 100.000 ευρώ, εμώ επιβάλλεται και πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής απαγόρευση εκλογιμότητας.

Η εφημερίδα Le Monde εξηγεί ότι, ως μέρος της ποινής, θα «κληθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία για να ενημερωθεί για την ημερομηνία φυλάκισής του», αλλά η έφεσή του δεν θα αναστείλει την ποινή, η οποία θεωρείται πιο αυστηρή απ’ ό,τι αναμενόταν.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον Νικολά Σαρκοζί ένοχο για εγκληματική συνωμοσία σε μια δίκη στην οποία κατηγορήθηκε ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ σε παράνομη χρηματοδότηση από το καθεστώς του τότε Λίβυου ηγέτη, Μουαμάρ Καντάφι, για την επιτυχημένη προεδρική του υποψηφιότητα το 2007.

Ο Σαρκοζί, ωστόσο, αθωώθηκε για όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος πάντα αρνιόταν τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία του με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο 70χρονος βρίσκεται σε δίκη από τον Ιανουάριο, σε μια υπόθεση που, όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει αρκετές νομικές μάχες από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, διατάζοντάς τον να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης για ένα χρόνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας. Το βραχιόλι έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε μια ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί το 2012. Η τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας για την υπόθεση αυτή αναμένεται τον επόμενο μήνα.