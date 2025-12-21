Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Κωνσταντέλια (39′) και Μύθου (53′).

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν από το ξεκίνημα του ματς πιο κινητικοί, ήταν αυτοί που έψαχναν περισσότερο το γκολ και τελικά κατάφεραν να το πετύχουν με τον νεαρό διεθνής Έλληνα άσο.

Στο 39′ ο Τάισον ξέφυγε από τον Σιώπη και έδωσε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος με πολύ όμορφο τρόπο -και με τη μπάλα να βρίσκει λίγο και τον Τουμπά- νίκησε τον Κότσαρη για το 1-0.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 53′ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έβαλε βάσεις νίκης, καθώς ο Μύθου με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Ζίβκοβιτς, βρήκε δίχτυα για το 2-0.