Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στην Τούμπα στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους γηπεδούχους να έχουν στην αρχική 11άδα τον Μύθου ενώ για τους φιλοξενούμενους είναι βασικοί οι Γεντβάι και Καλάμπρια.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν μόνο νίκη για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου και το δίλημμα των τελευταίων ημερών ήταν το ποιος εκ των Μύθου ή Τσάλοφ θα έπαιρνε θέση βασικού, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επιλέγει τον πρώτο.

Σε ό,τι αφορά τους «πράσινους», από την άλλη πλευρά, ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε για την αρχική 11άδα τόσο τον Γεντβάι όσο και τον Καλάμπρια, με τον Κότσαρη να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια καθώς ο Λαφόν απουσιάζει λόγω του Κόπα Άφρικα.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.