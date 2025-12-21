Στη 10η Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ, θα δώσει το «παρών» ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ.

Κατά την Τριμερή Σύνοδο, που έχει εδραιωθεί ως πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση της συνεργασίας θα είναι κυρίαρχο θέμα.

Οι κύριοι Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου θα συζητήσουν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως:

– Άμυνα.

– Ενέργεια.

– Ασφάλεια.

– Συνδεσιμότητα.

– Πολιτική Προστασία.

– Καινοτομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της Συνόδου οι τρεις ηγέτες θα θέσουν επί τάπητος την περαιτέρω ενίσχυση του σχήματος «3 συν 1», με τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον, σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα μετατρέπεται σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ουκρανία.

Ξεχωριστό κομμάτι θα αποτελέσει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Στη Ραμάλα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 12.30 μ.μ. με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό και τη στήριξη σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Ακολούθως, στην Ιερουσαλήμ στις 14.30 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.