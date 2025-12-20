Είκοσι από τα 27 αιτήματα των αγροτών είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να υλοποιηθούν. Με αυτά τα λόγια απαντά η κυβέρνηση στην απόφαση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα να παραμείνουν στα μπλόκα ενόψει μάλιστα και των εορτών των Χριστουγέννων.

Όπως σημειώνουν, τα 7 εξ αυτών δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

Παράλληλα θυμίζουν ότι πέραν των αιτημάτων που έχουν θέσει οι αγρότες η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα.

Η Δευτέρα θεωρείται ορόσημο καθώς αν δεν εκτονωθεί η κρίση κάποιοι δεν αποκλείουν παρέμβαση εισαγγελέα για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Αυτό που επίσης λένε από την κυβέρνηση είναι ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμα μια φορά έστειλε από τις Βρυξέλλες το μήνυμα ότι παραμένει ανοικτός στον διάλογο αλλά «όχι με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας».

«Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους», πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Προσπάθεια για ανοικτούς οι διαύλους επικοινωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συσκέψεις είναι διαρκείς στο Μέγαρο Μαξίμου και καταβάλλεται προσπάθεια να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας αν όχι με όλους τους αγρότες, με κάποιους οι οποίοι αναγνωρίζουν σταδιακά ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση ικανοποιώντας όσα αιτήματα είναι εφικτό.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως», λένε, «ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλεί η εν κινήσει μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι καταβολές στους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα φέτος ανέρχονται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήδη περισσότερα από όσα είχαν λάβει πέρσι συνολικά (3,1 δισ.), ενώ έως το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν ακόμα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς παραγωγούς».

Από εκεί και πέρα, οι εκπρόσωποι των αγροτών πρέπει να σταθμίσουν ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με προηγούμενες, περνάει από τα λόγια στις πράξεις, όχι για πρώτη φορά, για ακόμα μία φορά και περιμένει από την πλευρά των αγροτών να γίνει μία σοβαρή συζήτηση που να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχει τεθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι χθες πιστώθηκαν 26,9 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν λόγω της έξαρσης της ευλογιάς και της πανώλης των αιγοπροβάτων. Η ενίσχυση αφορά εκτροφείς που προέβησαν σε θανατώσεις ζώων κατά τα έτη 2024 και 2025. Συνολικά καλύπτονται 2.106 εκμεταλλεύσεις και 425.559 ζώα. Ψηφίστηκε, επίσης, τροπολογία για την αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών για εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η κυβέρνηση εξαρχής ήταν και παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ώστε να ικανοποιηθούν δικαιολογημένα αιτήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Λέει όμως «όχι» στην παρατεταμένη ταλαιπωρία των πολιτών, ειδικά εν μέσω εορταστικής περιόδου, κατά την οποία πρέπει να διασφαλίζονται ασφαλείς μεταφορές. Και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει έναντι μαξιμαλιστικών θέσεων και επιλογών που είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.