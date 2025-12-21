Η ΑΕΚ είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας, πλέον, μετά τη νίκη με 2-1 επί του ΟΦΗ και ο Μάρκο Νίκολιτς ευχαρίστησε τον κόσμο για την ώθηση που έδωσε στην ομάδα του, η οποία έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό του παιχνιδιού.

Η Ένωση δέχθηκε γκολ με την έναρξη του αγώνα, για ακόμη μία φορά όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή, πήρε τη 10η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και είναι πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον προπονητή της να τονίζει πως «θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος».

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ…

«Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Όταν θέλαμε την ώθηση μάς την έδωσαν. Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση και δεν υπήρχαμε στο ματς. Κάναμε ευκαιρίες, είχαμε το χαμένο πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε.

Υπήρχε καταπόνηση. Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταία… πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε.

Θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος. Τον Μάιο κρίνονται όλα. Τώρα έχουμε κενό για 7 ημέρες, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και πολλά δύσκολα ματς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά την διακοπή θα είμαστε όλοι πίσω.

Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλος τους οπαδούς της ΑΕΚ».