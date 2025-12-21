Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 2-1 από την ΑΕΚ στην OPAP Arena και έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία για τα γκολ των Λιούμπιτσιτς και Γιόβιτς που έκριναν το παιχνίδι.

Οι Κρητικοί μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στον αγώνα καθώς προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό, με την Ένωση να προσπαθεί στη συνέχεια για την ανατροπή και να πετυχαίνει τρία γκολ, τα οποία δεν μέτρησαν. Τελικά, όμως, μέτρησαν αυτά των Λιούμπιτσιτς και Γιόβιτς που μετέτρεψαν το 0-1 σε 2-1 και στην ομάδα του Ηρακλείου… βράζουν.

Συγκεκριμένα, για τη φάση του 1-1, στον ΟΦΗ φωνάζουν επειδή ο Φωτιάς δεν σφύριξε φάουλ του Λιούμπιτσιτς στον Λαμπρόπουλο στην αρχή της φάσης, στον χώρο του κέντρου, όταν έπεσε με δύναμη στην πλάτη του και τον έσπρωξε με το χέρι ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ο διαιτητής δεν σφύριξε τίποτα, από το VAR δεν υπήρξε παρέμβαση και στην εξέλιξη της φάσης ο Λιούμπιτσιτς σκόραρε και ισοφάρισε.

Πέραν αυτού, στον ΟΦΗ φωνάζουν και για το 2-1 στο 67ο λεπτό, καθώς θεωρούν πως ο Γιόβιτς έσπρωξε τον αντίπαλό του και τον έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σηκωθεί ανενόχλητος για την κεφαλιά και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας τη νίκη στην ΑΕΚ. Όπως λένε στην ομάδα της Κρήτης, κακώς ο Ευαγγέλου που ήταν στο VAR δεν συνέστησε στον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης.