Στο επίκεντρο του σχολιασμού βρέθηκε τα τελευταία 24ωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, μετά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που κατέθεσε σε βάρος του ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο 22χρονος τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πρώην συνεργάτη του κάνοντας λόγο για απρεπή συμπεριφορά, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης από την πλευρά του απάντησε με μήνυση και κατηγορίες περί οργανωμένου σχεδίου συκοφάντησης.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής (21/12) μέσα από τα Cross Battles του Voice, ο τραγουδιστής και coach του μουσικού talent-show βρήκε την ευκαιρία να στείλει το δικό του λιτό μα αιχμηρό μήνυμα προς όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολήθηκαν με τις δύο υποθέσεις του, “κατακρεουργώντας” την προσωπικότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η διαγωνιζόμενη από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη ερμήνευσε το κομμάτι “Το Σύστημα” του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Κύριε συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;».