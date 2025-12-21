Οι παρεμβάσεις που θα διαμορφώσουν το ύψος των συντάξεων το 2026 έχουν πλέον καθοριστεί, καθώς το υπουργείο Εργασίας ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό για την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων κατά 2,4%, τη νέα διαδικασία μείωσης της προσωπικής διαφοράς και την τιμαριθμοποίηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το πακέτο των μέτρων, που στοχεύει τόσο στη σταθερή ενίσχυση των αποδοχών όσο και στη σταδιακή μετάβαση σε ένα ενιαίο σύστημα χωρίς προσωπική διαφορά έως το 2027, επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν ήδη στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, καθώς οι συντάξεις Ιανουαρίου θα ενσωματώνουν τόσο την αύξηση όσο και τις αναπροσαρμογές στις κρατήσεις. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται από φέτος το νέο πλαίσιο εισοδήματος για το επόμενο έτος, με στόχο την ομαλή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων για όσους βρίσκονται κοντά στα όρια των νέων κλιμάκων.

Αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων για το νέο έτος διαμορφώθηκε στο 2,4%, ένα ποσοστό οριακά μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η αύξηση αυτή θα φανεί άμεσα στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου.

Οι μηνιαίες προσαυξήσεις κυμαίνονται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Για αποδοχές γύρω στα 500 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 12 ευρώ τον μήνα, ενώ για συντάξεις που φτάνουν ή προσεγγίζουν τα 3.000 ευρώ, η μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 72 ευρώ. Σε ετήσιο επίπεδο, οι προσαυξήσεις διαμορφώνονται από 144 έως 864 ευρώ, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα σε όλο το εύρος των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους συνταξιούχους που εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς από το 2026 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνουν τις αυξήσεις. Με βάση τη νέα νομοθεσία, το ποσοστό της αύξησης για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά περιορίζεται στο 1,2%, δηλαδή στο μισό της ετήσιας αναπροσαρμογής. Το υπόλοιπο 1,2% δεν καταβάλλεται, αλλά χρησιμοποιείται για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, με στόχο αυτή να εκμηδενιστεί έως το τέλος του 2027.

Η τροπολογία ταξινομεί τους συνταξιούχους σε τρεις βασικές ομάδες, ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς στα τέλη του 2025. Η πρώτη αφορά όσους έχουν μηδενίσει ήδη την προσωπική διαφορά τους έως τότε και συνεπώς το 2026 θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει όσους η προσωπική διαφορά τους είναι μικρότερη από το 50% της αύξησης που θα ελάμβαναν. Σε αυτούς εφαρμόζεται συμψηφισμός, με αποτέλεσμα να καταβάλλεται το εναπομείναν ποσό – πάντως όχι μικρότερο του 50% της συνολικής αύξησης.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει όσους έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το 50% της αύξησης. Για αυτούς θα εφαρμοστεί ενιαίο καθεστώς: θα λάβουν το 50% της αύξησης, ενώ το υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι αυξήσεις θα καταβάλλονται πλήρως σε όλους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη προσωπικής διαφοράς.

Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Τιμαριθμοποίηση 2,4% και νέες κλίμακες

Η αύξηση των συντάξεων θα επηρέαζε άμεσα τις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης, όμως για να μην υπάρξει επιβάρυνση, το υπουργείο προχώρησε σε τιμαριθμοποίηση 2,4% των κλιμάκων της ΕΑΣ. Με τη μεταβολή αυτή, το όριο απαλλαγής ανέρχεται πλέον σε 1.468,41 ευρώ, από 1.434 ευρώ το 2025, ώστε οι συνταξιούχοι που βρίσκονται στο κατώφλι των εισφορών να μην μετακινηθούν σε υψηλότερη επιβάρυνση.

Περίπου 400.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να υπόκεινται στην εισφορά, καθώς οι αποδοχές τους – είτε η κύρια σύνταξη είτε το άθροισμα κύριων συντάξεων – υπερβαίνουν τα 1.435 ευρώ. Οι νέες κλίμακες προβλέπουν κρατήσεις που ξεκινούν από 3% και φτάνουν έως 14%, με τα όρια των εισοδηματικών ζωνών να έχουν αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω.

Για συντάξεις, από 1.468 έως 1.783 ευρώ, η κράτηση ορίζεται στο 3%.

Για εισοδήματα 1.784 έως 2.097 ευρώ, η εισφορά διαμορφώνεται στο 6%,

ενώ για συντάξεις 2.098 έως 2.412 ευρώ φτάνει στο 7%.

Στις επόμενες κλίμακες, το ποσοστό αυξάνεται σταδιακά: 9% για αποδοχές 2.413 έως 2.726 ευρώ, 10% για 2.727 έως 3.041 ευρώ, 12% για 3.042 έως 3.356 ευρώ, 13% για 3.357 έως 3.670 ευρώ και 14% για όσους λαμβάνουν άνω των 3.671 ευρώ.