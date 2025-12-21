Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Ισπανός ηθοποιός Celso Bugallo, μια σημαντική μορφή του ισπανικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Ο Bugallo τιμήθηκε με το βραβείο Goya για τη συμμετοχή του στην ταινία «Η Θάλασσα Μέσα Μου» του Alejandro Amenábar, μια ταινία που άφησε βαθύ αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό σινεμά και ανέδειξε τη δύναμη της ερμηνευτικής του ωριμότητας.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες και συμμετείχε σε ταινίες που ξεχώρισαν τόσο καλλιτεχνικά όσο και κοινωνικά. Το κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε μέσα από έργα όπως το «Amador», το «Δευτέρες με Λιακάδα» και «Το Τέλειο Αφεντικό» του Fernando León de Aranoa, όπου οι ρόλοι του, συχνά λιτοί αλλά ουσιαστικοί, έδιναν βάθος και ανθρωπιά στις ιστορίες.

Ιδιαίτερα αξέχαστη παραμένει και η παρουσία του στην ταινία «Η Γλώσσα της Πεταλούδας» του José Luis Cuerda, ένα έργο που συνδέθηκε με τη μνήμη, την αθωότητα και τις πληγές της ισπανικής ιστορίας. Ο Celso Bugallo αφήνει πίσω του μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διακριτική, αλλά ουσιαστική, συμβολή στον σύγχρονο κινηματογράφο.