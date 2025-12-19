Πέθανε η διάσημη ηθοποιός Μέι Μπριτ σήμερα, στις 11 Δεκεμβρίου από φυσικά αίτια. Ήταν γνωστή για τη συμμετοχή της στην ταινία «Mission: Impossible» του 1966, όπως επίσης και για τη συμμετοχή της στις ταινίες «The Blue Angel», «Murder Inc.» και «The Young Lions».

Η ίδια ήταν αρραβωνιασμένη με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Μάλιστα, ο Ντέιβις Τζούνιορ είχε διακόψει τον προηγούμενο αρραβώνα του με την Καναδή χορεύτρια, Τζόαν Στιούαρτ, αφού γνώρισε τη Μέι Μπριτ στο νυχτερινό κλαμπ «Mocambo» στο «Hollywood’s Sunset Strip» το 1960.

Η Σουηδή ηθοποιός στη συνέχεια ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό, με τον Ντέιβις Τζούνιορ να επιβεβαιώνει τον αρραβώνα τους στα μέσα ενημέρωσης κατά την επίσκεψή του στην Αγγλία εκείνο τον Ιούνιο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου στο σπίτι του τραγουδιστή στο Λος Άντζελες, σε εβραϊκή τελετή που τέλεσε ο ραβίνος του Ρεφορμιστικού Ιουδαϊσμού Γουίλιαμ Τζ. Κράμερ, με τον στενό φίλο του Ντέιβις Τζούνιορ, Φρανκ Σινάτρα, να λειτουργεί ως κουμπάρος.

Παρά την κοινή τους πίστη -ο Ντέιβις Τζούνιορ είχε επίσης ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό έπειτα από σοβαρό τροχαίο- ο γάμος προκάλεσε σημαντική αντιπαράθεση, καθώς την εποχή εκείνη οι διαφυλετικοί γάμοι ήταν απαγορευμένοι σε 31 πολιτείες των ΗΠΑ. Οι νόμοι κατά των διαφυλετικών γάμων κρίθηκαν αργότερα αντισυνταγματικοί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η Μέι Μπριτ και ο Ντέιβις Τζούνιορ καλωσόρισαν την κόρη τους, Τρέισι, το 1961, η οποία υπήρξε το μοναδικό τους παιδί. Το ζευγάρι χώρισε οκτώ χρόνια αργότερα, όταν ο Ντέιβις Τζούνιορ σύναψε σχέση με την τραγουδίστρια και ηθοποιό, Λόλα Φαλάνα.

Δυστυχώς, η Τρέισι -που έγραψε δύο βιβλία για τους γονείς της- πέθανε τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 59 ετών στο σπίτι της στο Φράνκλιν, Τενεσί, έπειτα από μια ασθένεια, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Ο ρόλος που την οδήγησε στην επιτυχία

Η Μέι Μπριτ γεννήθηκε ως Μαγμπριτ Βίλκενς στις 22 Μαρτίου 1934 στο Lidingö της Σουηδίας και μεγάλωσε με τον πατέρα της, Ούγκο, υπάλληλο ταχυδρομείου, και τη μητέρα της, Χίλεβι, νοικοκυρά.

Η ζωή της άλλαξε στα 18 της, όταν εργαζόταν ως βοηθός φωτογράφου και εντοπίστηκε στη Στοκχόλμη από τον θρυλικό Ιταλό παραγωγό Κάρλο Πόντι. Αυτή η τυχαία συνάντηση την οδήγησε σε ρόλους σε διάφορες ιταλικές ταινίες πριν μεταβεί στο Χόλιγουντ και υπογράψει επικερδές συμβόλαιο με τη «20th Century Fox» το 1957.

Οι πρώτες της αγγλόφωνες ταινίες περιλαμβάνουν το έπος του Κορεατικού Πολέμου «The Hunters» (1957) και το δράμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου «The Young Lions» (1958), που αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία για την Μπριτ και τον κινηματογραφικό της σύντροφο Μάρλον Μπράντο.

Όμως, η ρόλος της ως η εκκεντρική καμπαρέ τραγουδίστρια Λόλα-Λόλα στο ριμέικ της ταινίας «The Blue Angel» (1959) του Έντουαρντ Ντμίτρικ την καθιέρωσε ως σταρ του Χόλιγουντ. Πρόκειται για ριμέικ του γερμανόφωνου μιούζικαλ του 1930, και η επιλογή της Μπριτ για τον ρόλο προκάλεσε έκπληξη, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι η Μέριλιν Μονρόε θα τον ερμήνευε.

Οι δεξιότητές της στο τραγούδι και τον χορό αναδείχθηκαν ξανά το 1961 με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία γκανγκστερικής θεματολογίας «Murder Inc.».

Η ηθοποιός είχε παντρευτεί τον πρώτο της σύζυγο, τον Στάνφορντ-εκπαιδευμένο Έντουιν Γκρέγκσον -γιο ενός μεγιστάνα ακινήτων- τον Φεβρουάριο του 1958 στο Tijuana. Ο γάμος τους διήρκεσε μόλις δύο χρόνια, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 1960, δύο μήνες πριν η Μπριτ παντρευτεί τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, σύμφωνα με την Daily Mail.