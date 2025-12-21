Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος και καθάρισε με 2-0 τον Παναθηναϊκό με γκολ των Κωνσταντέλια και Μύθου, επιστρέφοντας στις νίκες και παραμένοντας πάντα κοντά στην κορυφή.

Οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, είχαν την πρώτη τους προσπάθεια στο 5′ με το άστοχο σουτ του Μεϊτέ μετά το άσχημο διώξιμο του Γεντβάι και στο 8′ άγγιξαν το γκολ με το σουτ του Οζντόεφ που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, μετά το γύρισμα του Τάισον από αριστερά και την προσπάθεια του Πάλμερ-Μπράουν να διώξει.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προσπαθούσε κυρίως από αριστερά με τον Τάισον να προκαλέσει προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων και το κατάφερνε, έχοντας νέα καλή φάση στο 22′ με την κεφαλιά του Μύθου που μπλόκαρε ο Κότσαρης, μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έβλεπε ότι οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να βγουν με αξιώσεις μπροστά αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει την εικόνα τους και τελικά στο 39′ οι «ασπρόμαυροι» πήραν το προβάδισμα: Ο Τάισον ξέφυγε από τον Σιώπη και έδωσε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος με πολύ όμορφο τελείωμα -και με τη μπάλα να βρίσκει λίγο και στον Τουμπά- έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Αμέσως μετά, στο 40′, ο Σφιντέρσκι είχε την πρώτη φάση για το «τριφύλλι» με το σουτ που έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 51′, είχαμε αναγκαστική αλλαγή για τους Θεσσαλονικείς και μάλιστα τερματοφύλακα: Έξω ο Παβλένκα μετά τη σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι, μέσα ο Τσιφτσής.

Στην Τούμπα υπήρξε ανησυχία εκείνη τη στιγμή, δύο λεπτά μετά όμως υπήρχαν μόνο πανηγυρισμοί. Στο 53′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μύθου με κεφαλιά έγραψε το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για τον «δικέφαλο του βορρά», ο οποίος στο 56′ πήγε και για τρίτο γκολ με τον Κωνσταντέλια που έφερε τη μπάλα στο αριστερό και σούταρε αλλά ο Κότσαρης κατάφερε να αποκρούσει.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα επιθετικά και ο Μπενίτεθ αποφάσισε στο 65′, όταν όλα είχαν κριθεί, να κάνει τις πρώτες του αλλαγές, βγάζοντας Σφιντέρσκι και Σιώπη για να βάλει Πάντοβιτς και Τσέριν. Στο 70′ η Τούμπα ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει το 3-0 αλλά ο Κότσαρης είπε «όχι» στον Κωνσταντέλια και στην επαναφορά ο Πάλμερ-Μπράουν κόντραρε την προβολή του Μύθου, για να έρθει αμέσως μετά η πρώτη ευκαιρία των φιλοξενούμενων. Και ήταν πολύ μεγάλη.

Ο Μπακασέτας βγήκε τετ α τετ καθώς ο Βολιάκο γλίστρησε, το πλασέ με το δεξί όμως ήταν τραγικό και η μπάλα έφυγε άουτ… Αυτή ήταν και η μοναδική φάση για τους «πράσινους», οι οποίοι είχαν πολύ κακή εικόνα και θα μπορούσαν να δεχθούν και τρίτο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο, ο Κότσαρης όμως απέκρουσε τα σουτ των Κένι και Τάισον ενώ ο Ζίβκοβιτς ήταν άστοχος.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51′ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο (75′ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (90′ Ιβανούσετς), Μύθου (75′ Τσάλοφ).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι (76′ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης (66′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ (89′ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (76′ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (66′ Τσέριν).