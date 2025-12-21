Λίγες ημέρες πριν την έξοδο των Χριστουγέννων, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διατηρούν μπλόκα σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα, ενώ σε αρκετές περιοχές σήκωσαν κατά διαστήματα τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στην Καρδίτσα, τη Καλαμάτα, τα Καλάβρυτα, τη Λάρισα, τα Μάλγαρα οι αγρότες μαζί με τα προϊόντα, μοιράζουν και τα αιτήματά τους.

«Η αστυνομία κλείνει τους δρόμους», λένε στους οδηγούς που ταλαιπωρούνται.

Στις Σοφάδες Καρδίτσας, οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και κάλυψαν τις κάμερες. Χθες το βράδυ αγρότες άνοιξαν τις μπάρες σε Ρίο και διόδια Αρφαρών.

Για 2η συνεχόμενη ημέρα, οι αγρότες βρέθηκαν και στα διόδια του Ωραιοκάστρου.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ενώ στον «χορό» των κινητοποιήσεων βρίσκονται και τα Καλάβρυτα.

Πώς θα διεξαχθεί η κυκλοφορία τις ημέρες των γιορτών

Αγρότες από το μπλόκο της Εύβοιας και από τη Βοιωτία άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών. Αύριο στο Κάστρο της Βοιωτίας αναμένεται να κλείσουν τους παραδρόμους στο ύψος του μπλόκου.

Οι αγρότες στο Κάστρο της Βοιωτίας και στη Θήβα έχουν αποφασίσει την ερχόμενη Τρίτη να μην επιτρέψουν την κυκλοφορία από τους διερχόμενους οδηγούς για λόγους ασφαλείας, εκτός αν αναλάβει την ευθύνη η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA από την αστυνομία, η κυκλοφορία θα γίνει μόνο εάν υπάρξει η ασφάλεια που πρέπει να έχει ένας αυτοκινητόδρομος, δηλαδή εάν τα τρακτέρ μετακινηθούν από την Εθνική Οδό.

Σήμερα το βράδυ οι αγρότες στα Μάλγαρα αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες έχουν ήδη αποφασίσει πως το ρεύμα προς Αθήνα θα είναι ανοιχτό ενώ αυτό που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα είναι εάν θα αφήσουν δύο λωρίδες ανοιχτές στο ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη.

Στο Αγρίνιο οι αγρότες έστησαν νέο μπλόκο με αποτέλεσμα η Αιτωλοακαρνανία να κοπεί ξανά στα δύο. Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων πήραν απόφαση να συμμετέχουν αύριο στο κλείσιμο της σήραγγας των Τεμπών.

Παρέμβαση εισαγγελέα για το άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα για όσους ανέβασαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου και ήδη σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των αγροτών.

Οι αγρότες απαντούν πως ο αγώνας τους δεν ποινικοποιείται.

«Ναι» στον διάλογο «όχι» στο παράλογο, λέει ο πρωθυπουργός

«Ναι» στον διάλογο, «όχι» στο παράλογο, λέει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο. Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν».

Σήμερα, οι αγρότες αποφασίζουν τη μορφή της κλιμάκωσης που θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα, καθώς από την Τρίτη και για τέσσερις ημέρες σκοπεύουν να ανοίξουν τα μπλόκα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.