Μια Ιταλίδα πολίτης έχασε τη ζωή της σε σύγκρουση μεταξύ δύο κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο, στην περιοχή του Λούξορ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα είναι μια 47χρονη από την επαρχία Λ’Άκουιλα.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

Στο πλοίο Royal Beau Rivage βρίσκονταν 70 με 80 Ιταλοί και η σύγκρουση κατεστρεψε τουλάχιστον 4 καμπίνες. Υπάρχουν μερικοί ελαφρά τραυματίες, κανείς σε σοβαρή κατάσταση.