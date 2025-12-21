Μια Ιταλίδα πολίτης έχασε τη ζωή της σε σύγκρουση μεταξύ δύο κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο, στην περιοχή του Λούξορ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα είναι μια 47χρονη από την επαρχία Λ’Άκουιλα.

Στο πλοίο Royal Beau Rivage βρίσκονταν 70 με 80 Ιταλοί και η σύγκρουση κατεστρεψε τουλάχιστον 4 καμπίνες. Υπάρχουν μερικοί ελαφρά τραυματίες, κανείς σε σοβαρή κατάσταση. 