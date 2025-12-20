Έντονος είναι ο εκνευρισμός στον Ολυμπιακό μετά το 1-1 με την Κηφισιά, τόσο για τις συνεχείς καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων όσο και για τη φάση του 101ου λεπτού με τον Μπιανκόν και τον τερματοφύλακα Ραμίρες.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν τη νίκη για να κλείσουν με χαμόγελα το 2025 και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ό,τι κι αν γίνει την Κυριακή (21/12) στο ΑΕΚ – ΟΦΗ. Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσαν.

Στις τάξεις των πρωταθλητών υπάρχει έντονος εκνευρισμός για τις συνεχείς καθυστερήσεις που έκαναν οι παίκτες της Κηφισιάς, όσο και για τη διαιτησία. Και ο λόγος δεν είναι μόνο η ανοχή του Ευαγγέλου στις ατελείωτες καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων αλλά και η φάση με τον Μπιανκόν και τον Ραμίρες στο 101ο λεπτό.

Στον Ολυμπιακό τονίζουν ότι υπήρξε επαφή και ότι ήταν πέναλτι, με το οποίο θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη, ο Ευαγγέλου όμως δεν καταλόγισε τίποτα ενώ ούτε στο VAR έκαναν κάτι, με συνέπεια να παραμείνει το 1-1 και να χαθούν δύο πολύτιμοι βαθμοί στη μάχη του τίτλου.