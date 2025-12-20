Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (1-1) στο Καραϊσκάκη ήταν το τελευταίο με τη φανέλα της Κηφισιάς για τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα όταν έγινε αλλαγή, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να τον αγκαλιάζει.

Ο διεθνής Έλληνας φορ έχει υπογράψει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό, στον οποίο θα ενσωματωθεί από την 1η Ιανουαρίου. Ο Τεττέη προφανώς και είναι χαρούμενος για τη μεταγραφή του, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι… πανηγυρίζει που φεύγει από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Αντιθέτως, η συγκίνησή του ήταν έντονη στον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» και έδειξε σε όλους τα συναισθήματά του όταν έγινε αλλαγή, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Τεττέη έκλαψε για το «αντίο» του στην ομάδα με την οποία έγινε γνωστός και με την οποία είχε 45 γκολ και 17 ασίστ σε 135 συμμετοχές, με τον Λέτο να τον αγκαλιάζει για να τον ηρεμήσει.