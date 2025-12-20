Ο Ολυμπιακός δεν έκλεισε καλά το 2025 καθώς έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη και κινδυνεύει να πέσει στη 2η θέση καθώς την Κυριακή (21/12) η ΑΕΚ, η οποία είναι στο -2 αυτή τη στιγμή, υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν τη διάθεσή τους να πάρουν τη μπάλα και να κάνουν παιχνίδι, προσπαθώντας κυρίως από την αριστερή πλευρά στο πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς όμως να έχει κάποια μεγάλη φάση. Λίγα λεπτά μετά, όμως, είχε γκολ.

Στο 17′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι καθώς ο Πέτκοφ έπεσε άτσαλα στον Ταρέμι και δύο λεπτά μετά, στο 19′, ο Ιρανός φορ ανέλαβε και την εκτέλεση για το 1-0. Σκορ, όμως, που δεν έμεινε για πολύ καθώς οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα.

Στο 23′ ο Πόμπο πέρασε την κάθετη για τον Παντελίδη και αυτός με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη κάνοντας το 1-1. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στεκόταν καλά στον αγωνιστικό χώρο, στο 36′ όμως οι Πειραιώτες είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Στρεφέτσα που βγήκε σε θέση για γκολ αλλά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Στο 38′ ο Μουζακίτης βρήκε πολύ ωραία τον Τσικίνιο και αυτός σούταρε εντός περιοχής αλλά ο Πέρεθ μπήκε στην πορεία της μπάλας και απομάκρυνε τον κίνδυνο, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πιέζει αλλά να μην καταφέρνει να σκοράρει.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο δεύτερο ημίχρονο, με την Κηφισιά να προσπαθεί να κλείσει όλους τους χώρους στον άξονα, δυσκολεύοντας τους γηπεδούχους που δεν μπορούσαν να παίξουν κάθετα. Στο 61′ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές, με τον τραυματία Πιρόλα να αφήνει τη θέση του στον Μπιανκόν και τον Ζέλσον Μάρτινς να αντικαθιστά τον Στρεφέτσα, με την πίεση να συνεχίζεται.

Οι πρωταθλητές κέρδιζαν κόρνερ, πίεζαν και στο 66′ είχαν ευκαιρία με το δυνατό σουτ του Τσικίνιο -από το ύψος της περιοχής- που έφυγε λίγο άουτ, με τον χρόνο να αρχίζει να τους αγχώνει σιγά-σιγά και τον Μεντιλίμπαρ να βγάζει τον Έσε για να βάλει τον Νασιμέντο. Στο 85′ ο Μάρτινς έκανε το γύρισμα για τον Γιάρεμτσουκ αλλά ο Ραμίρες έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε το 1-1, με τον Ουκρανό φορ να αποχωρεί αμέσως μετά για να μπει ο Γιαζίτσι.

Στο 91′ η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Παντελίδης με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Μπιανκόν και ο Ολυμπιακός πίεσε ασφυκτικά για το 2-1, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα (61′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Έσε (75′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Στρεφέτσα (61′ Ζέλσον Μάρτινς), Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ (86′ Γιαζίτσι), Ταρέμι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σόουζα, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα (76′ Χουχούμης), Έμπο (70′ Τζίμας), Πέρεθ, Πόμπο, Παντελίδης, Τεττέη (76′ Χριστόπουλος), Ζέρσον (61′ Βιγιαφάνιες).