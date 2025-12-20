Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να θεωρηθεί και δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, όπως τονίζουν στον Πειραιά, λόγω των συνεχών καθυστερήσεων που έκαναν οι φιλοξενούμενοι.

Αν κάποιος δεν έχει δει το ματς και ενημερωθεί για τα 11 λεπτά καθυστερήσεων που έδειξε στο τέλος ο 4ος διαιτητής, θα εκπλαγεί. Αν το έχει δει, όμως, εκπλήσσεται με το γεγονός ότι δόθηκαν… μόνο 11 λεπτά και όχι άλλα τόσα. Το είπε άλλωστε και ο συνήθως ψύχραιμος Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη. «Θα μπορούσε να δώσει και 20 λεπτά», είπε ο Ισπανός και είπε την αλήθεια.

Το γεγονός ότι η Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 23′, είχε δηλαδή από νωρίς θετικό αποτέλεσμα, είχε ως συνέπεια να παρουσιάσει μια εικόνα που δεν μας έχει συνηθίσει. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά στο Καραϊσκάκη, όπως φάνηκε από την αρχή ως το τέλος, ο σκοπός της δεν ήταν αυτός. Αντιθέτως, ήθελαν να… μη γίνει παιχνίδι και το κατάφερε.

Με τον τερματοφύλακα Ραμίρες για μπροστάρη και όλους τους υπόλοιπους να ακολουθούν, όπως τονίζουν στον Ολυμπιακό, η Κηφισιά έκανε συνεχώς καθυστερήσεις, δεν άφηνε να παιχτεί ποδόσφαιρο, ήταν μονίμως κάποιος παίκτης της στο έδαφος και υπήρχαν συνεχώς διακοπές. Λογικό ήταν, επομένως, οι «ερυθρόλευκοι» να μην μπορούν να βρουν ρυθμό, να μην μπορούν να παίξουν και κατ’ επέκταση να μη μπορέσουν να νικήσουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν την 1η θέση πλέον.

Αν, βέβαια, ο διαιτητής Ευαγγέλου έδειχνε 1-2 κίτρινες κάρτες όταν άρχισαν οι καθυστερήσεις, αν έδειχνε από νωρίς πως δεν θα ανεχόταν κάτι τέτοιο, τα πράγματα θα εξελίσσονταν διαφορετικά. Ο ρέφερι, όμως, έδειξε ανοχή στην αντιποδοσφαιρική τακτική της Κηφισιάς, με αποτέλεσμα οι παίκτες της να κάνουν το ίδιο πράγμα μέχρι και το τέλος του αγώνα, καταφέρνοντας να αποφύγουν την ήττα. Ηττήθηκε, όμως, το ποδόσφαιρο με όσα έγιναν στο Καραϊσκάκη…