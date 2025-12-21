Στο νοσοκομείο για εξετάσεις μεταφέρθηκε ο Γίρι Παβλένκα μετά τον τραυματισμό του στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ φοβούνται ότι θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Σφιντέρσκι στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και αντικαταστάθηκε από τον Τσιφτσή, με τους ανθρώπους του «δικεφάλου του βορρά» να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα κάνει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο Παβλένκα δέχθηκε δύο χτυπήματα, ένα στον θώρακα και ένα στο δεξί γόνατο. Το χτύπημα στον θώρακα είναι ο λόγος που θα κάνει αξονική τομογραφία στο νοσοκομείο για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οποιουδήποτε εσωτερικού προβλήματος, για το δεξί γόνατο όμως υπάρχει ανησυχία.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, υπάρχει ενδεχόμενο ο Παβλένκα να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να εύχεται να μην είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός και να μην απουσιάσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.