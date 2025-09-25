Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ένοχο για εγκληματική συνωμοσία σε μια δίκη στην οποία κατηγορήθηκε ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ σε παράνομη χρηματοδότηση από το καθεστώς του τότε Λίβυου ηγέτη, Μουαμάρ Καντάφι, για την επιτυχημένη προεδρική του υποψηφιότητα το 2007.

Ο Σαρκοζί, ωστόσο, αθωώθηκε για όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος πάντα αρνιόταν τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία του με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Σαρκοζί και Καντάφι το 2007

Ο 70χρονος δικάζεται από τον Ιανουάριο με τις κατηγορίες της «απόκρυψης υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων, παθητική διαφθορά, παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος».

Οι ανακριτές ισχυρίστηκαν ότι συνήψε διεφθαρμένη συμφωνία με τη λιβυκή κυβέρνηση. Το θέμα αφορά μια σκοτεινή υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκονται Λίβυοι κατάσκοποι, ένας καταδικασμένος τρομοκράτης, έμποροι όπλων και ισχυρισμοί ότι ο Καντάφι παρείχε στην προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί εκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν στο Παρίσι σε βαλίτσες, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Παρά τα συνεχιζόμενα νομικά προβλήματα και την αφαίρεση του Τάγματος της Τιμής, της υψηλότερης διάκρισης της Γαλλίας, τον Ιούνιο, ο Σαρκοζί παραμένει μια προσωπικότητα με επιρροή στη γαλλική πολιτική σκηνή.