Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η συγγραφέας, ηθοποιός και τραγουδίστρια, Ντόρα Γιαννακοπούλου (Θεοδώρα Κοτοπούλη).

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Σπούδασε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έκανε δυο γάμους. Από τον πρώτο της σύζυγο κράτησε το επίθετο Γιαννακοπούλου. Δεύτερος σύζυγός της ήταν ο ηθοποιός Μηνάς Χρηστίδης, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον συγγραφέα Λένο Χρηστίδη. Πρώτος ξάδελφός της ήταν ο Λάκης Κομνηνός και ανιψιός της ήταν ο Βασίλης Μαζωμένος.

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταν Μπίαν, το οποίο ανέβασε ο Λεωνίδας Τριβιζάς στο Κυκλικό Θέατρο, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε την καριέρα της στο κινηματογράφο και στο τραγούδι, στις πρώτες μπουάτ στην Πλάκα.

Έβγαλε δίσκους με τραγούδια του Όμηρου και συνέχισε με Θεοδωράκη, Μποστ και Κακογιάννη. Λίγο αργότερα συνέχισε με τον Οδυσσέα Ελύτη.

Στην διάρκεια της χούντας έφυγε στο εξωτερικό, όπου με μια μικρή ομάδα έκανε περιοδεία σε χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, με ένα ιδιόμορφο πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά τη μεταπολίτευση σταμάτησε σχεδόν αμέσως το θέατρο και το τραγούδι.

Το πρώτο της μυθιστόρημα, με τίτλο Η πρόβα του νυφικού, κυκλοφόρησε το 1993. Πρόκειται για το πρώτο της γραπτό κείμενο με δεύτερο το διήγημα Ο πάπαρδος που δημοσιεύτηκε το 1995. Το δεύτερο μυθιστόρημά της, με τίτλο Ο μεγάλος θυμός, κυκλοφόρησε το 1996. Και τα δύο μυθιστορήματα έγιναν σειρές για την τηλεόραση, το πρώτο στον ΑΝΤ1 και το δεύτερο στο MEGA, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη.

Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα Με τα μάτια του έρωτα (1999), Οι τρεις χήρες (2001), Αμαρτωλέ μου άγγελε (2002), Έρως μετ’ εμποδίων (2004), Το μενταγιόν (2007), Ένοχα μυστικά (2009), Πεθαίνω για σένα (2011) και Στον γκρεμό (2013). Όλα τα βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Λίνα Μενδώνη: Τίμησε κάθε είδος τέχνης με σεμνότητα και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της περιττής προβολής

Τη θλίψη της για την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιας καλλιτέχνιδας που άφησε ανεξίτηλο στίγμα, στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη λογοτεχνία.

«Η Ντόρα Γιαννακοπούλου υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνις, που τίμησε κάθε είδος τέχνης με σεμνότητα και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της περιττής προβολής. Σημαντική υπήρξε επίσης η δράση της κατά της δικτατορίας, τραγουδώντας τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε η Υπουργός.

Η Λίνα Μενδώνη απηύθυνε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, στον γιο της και στους φίλους της εκλιπούσας.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της κας. Μενδώνη:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, μιας γυναίκας που σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας, και μάλιστα σε πολλές εκφάνσεις του, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη συγγραφή με ένα πλήθος μυθιστορημάτων. Για την Ντόρα Γιαννακοπούλου μιλούν τα τραγούδια της, συνθέσεις κορυφαίων συνθετών, ταυτισμένα με τις δικές της ερμηνείες. Από την άλλη, οι επιλεκτικές και ποιοτικές της εμφανίσεις στο Θέατρο, στη μεγάλη οθόνη, έδωσαν πρόσωπο στην ερμηνεύτρια που αγάπησε το μεγάλο κοινό. Το πέρασμά της στη λογοτεχνία, μας άφησε έργα ολοκληρωμένα, ορισμένα από τα οποία ευτύχησαν να μεταφερθούν από τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη με άρτιο τρόπο, στη μικρή οθόνη, επανασυστήνοντάς την.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνις, που τίμησε κάθε είδος τέχνης με το οποίο καταπιάστηκε, με σεμνότητα και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της περιττής προβολής. Υπήρξε συνειδητή πολίτης, με κορυφαία, αναμφίβολα, στιγμή τον αγώνα της στο εξωτερικό, σε μια διεθνή σταυροφορία κατά της δικτατορίας, τραγουδώντας Μίκη Θεοδωράκη, σε όλη την Ευρώπη».