Ρωσικά στρατεύματα απήγαγαν περίπου 50 Ουκρανούς από ένα χωριό στην περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά σύνορα και τους μετέφεραν στη Ρωσία, κατήγγειλε σήμερα ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ουκρανίας Ντμίτρο Λουμπίνετς.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Λουμπίνετς, επικαλούμενος αρχικές πληροφορίες, είπε πως ρωσικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν κατοίκους του χωριού Χραμπόφσκε, δίπλα στα σύνορα με τη Ρωσία, την Πέμπτη.

Οι κάτοικοι αυτοί κρατήθηκαν αιχμάλωτοι χωρίς να τους δίνεται πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας προτού απαχθούν στη Ρωσία χθες Σάββατο, είπε ο ίδιος.

Ο Λουμπίνετς ανέφερε πως έχει απευθύνει έκκληση στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας και στον Ερυθρό Σταυρό.

Ζήτησε επιπλέον από τους Ουκρανούς να απομακρυνθούν από τις παραμεθόριες περιοχές μαζί με τους συγγενείς τους, προειδοποιώντας τους πως είναι επικίνδυνο να παραμείνουν εκεί.

Ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν, επικαλούμενα στρατιωτικές πηγές, πως οι περισσότεροι από τους απαχθέντες είχαν προηγουμένως αρνηθεί να εκκενώσουν την περιοχή προς το εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ο στρατιωτικός διοικητής του Σούμι Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε στο Facebook ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης από τις παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται. Αυτές περιλαμβάνουν κατοίκους που στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να φύγουν από την περιοχή.