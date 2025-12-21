Λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ, η ΑΕΚ έχει τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της έξω από την OPAP Arena και η πλατεία του Αετού έχει γεμίσει με κόσμο, ο οποίος… πανηγυρίζει για τα γκολ στο 3-2 επί της Κραϊόβα.

Η Ένωση θα υποδεχθεί στις 21:00 τους Κρητικούς για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος και αν νικήσει θα ανέβει στην 1η θέση της βαθμολογίας. Το κλίμα, επομένως, είναι πάρα πολύ ευχάριστο στις τάξεις των φιλάθλων της και αυτό φαίνεται και στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Στην πλατεία του Αετού, έξω από την OPAP Arena, άρχισε από νωρίς να συγκεντρώνεται κόσμος, με Stavento και Daphne Lawrence να αναλαμβάνουν να ξεσηκώσουν τους φίλους της ΑΕΚ ενώ το δικό τους χρώμα στη γιορτή δίνουν οι Polis Ensemble και η Παιδική Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑ.

Οι άνθρωποι της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ οργάνωσαν την όλη εκδήλωση για να γιορτάσουν μαζί με τους οπαδούς τα Χριστούγεννα ενώ υπάρχει και σημαντικός κοινωνικός χαρακτήρας στο γεγονός καθώς έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».