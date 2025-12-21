Με γκολ του Ντέλετιτς στο 99ο λεπτό ο Ηρακλής νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ Β’, εκτός έδρας, για τη 15η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και παραμένει στην κορυφή ό,τι κι αν γίνει τη Δευτέρα (22/12) στο Αστέρας Aktor Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο «γηραιός», ο οποίος ήθελε να αφήσει πίσω του τη συντριβή με 6-0 από τον Ολυμπιακό στο κύπελλο Ελλάδας, μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 20′ με το σουτ του Τσιντώνη. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1 και νωρίς στο δεύτερο, στο 57′ για την ακρίβεια, θα μπορούσε να γίνει και το 0-2 αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Δημητρίου.

Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση, στο 62′ όμως με σουτ του Γκιτέρσου έγινε το 1-1, το οποίο φαινόταν πως θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στο 99′, όμως, ο Ντέλετιτς από κοντά έκανε το 1-2 και έδωσε τη νίκη στον Ηρακλή, ο οποίος πήγε στους 37 βαθμούς και θα συνεχίσει στην κορυφή ακόμη κι αν η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έχει 33 βαθμούς, νικήσει τη Δευτέρα (22/12) τον Αστέρα εκτός έδρας.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Κυριακή (21/12)

ΠΑΟΚ Β’ – Ηρακλής 1-2

Καβάλα – Νίκη Βόλου 2-2

Δευτέρα (22/12)

Αστέρας Aktor Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία (15 αγωνιστικές)

Ηρακλής 37 Αναγέννηση Καρδίτσας 33* Νίκη Βόλου 32 Αστέρας Aktor Β’ 27* Καβάλα 19 ΠΑΟΚ Β’ 15 Νέστος Χρυσούπολης 15 Καμπανιακός 12 ΠΑΣ Γιάννινα 9 Μακεδονικός 6

*Αναγέννηση Καρδίτσας και Αστέρας Aktor Β’ έχουν ματς λιγότερο.