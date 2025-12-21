Με γκολ του Ντέλετιτς στο 99ο λεπτό ο Ηρακλής νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ Β’, εκτός έδρας, για τη 15η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και παραμένει στην κορυφή ό,τι κι αν γίνει τη Δευτέρα (22/12) στο Αστέρας Aktor Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας.
Ο «γηραιός», ο οποίος ήθελε να αφήσει πίσω του τη συντριβή με 6-0 από τον Ολυμπιακό στο κύπελλο Ελλάδας, μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 20′ με το σουτ του Τσιντώνη. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1 και νωρίς στο δεύτερο, στο 57′ για την ακρίβεια, θα μπορούσε να γίνει και το 0-2 αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Δημητρίου.
Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση, στο 62′ όμως με σουτ του Γκιτέρσου έγινε το 1-1, το οποίο φαινόταν πως θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στο 99′, όμως, ο Ντέλετιτς από κοντά έκανε το 1-2 και έδωσε τη νίκη στον Ηρακλή, ο οποίος πήγε στους 37 βαθμούς και θα συνεχίσει στην κορυφή ακόμη κι αν η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έχει 33 βαθμούς, νικήσει τη Δευτέρα (22/12) τον Αστέρα εκτός έδρας.
Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής
Σάββατο 20/12
Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης 2-2
Κυριακή (21/12)
ΠΑΟΚ Β’ – Ηρακλής 1-2
Καβάλα – Νίκη Βόλου 2-2
Δευτέρα (22/12)
Αστέρας Aktor Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας
Η βαθμολογία (15 αγωνιστικές)
- Ηρακλής 37
- Αναγέννηση Καρδίτσας 33*
- Νίκη Βόλου 32
- Αστέρας Aktor Β’ 27*
- Καβάλα 19
- ΠΑΟΚ Β’ 15
- Νέστος Χρυσούπολης 15
- Καμπανιακός 12
- ΠΑΣ Γιάννινα 9
- Μακεδονικός 6
*Αναγέννηση Καρδίτσας και Αστέρας Aktor Β’ έχουν ματς λιγότερο.