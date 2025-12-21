Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι, πλέον, ο προπονητής του Ολυμπιακού με τους περισσότερους αγώνες πρωταθλήματος και στις δηλώσεις του ευχαρίστησε τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο αλλά και τους φιλάθλους που τον… ανέχονται, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Την προηγούμενη εβδομάδα, στον αγώνα με το Περιστέρι, ο Μπαρτζώκας είχε πιάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Γιάννη Ιωαννίδη και στη νίκη επί του Κολοσσού τον προσπέρασε, με τον ίδιο να αναφέρεται σε αυτό το ρεκόρ στις δηλώσεις του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους και τον κόσμο που με ανέχονται. Δεν μπορείς να μην έχεις κίνητρο, γιατί το μπάσκετ σε «πετάει έξω» αν χαλαρώσεις. Η πρωτιά συνοδεύεται και από άλλες σημαντικές πρωτιές, όμως δεν είμαι αριθμολάγνος. Την αποτίμηση θα την κάνω όταν ολοκληρωθεί η θητεία μου στον Ολυμπιακό. Θα ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που βρίσκεται δίπλα μας», είπε αρχικά ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» και συνέχισε.

«Η πίεση της EuroLeague είναι τεράστια. Κάποιες φορές οι παίκτες νομίζουν ότι θα κερδίσουμε… περπατώντας, όμως αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να βρούμε εκείνους τους δύο-τρεις που θα έχουν τη διάθεση να παίξουν ακόμη και Κυριακή πρωί. Σήμερα, για παράδειγμα, αυτή τη διάθεση την είχε ο Ντόρσεϊ».

Από εκεί και πέρα, σε ερώτηση για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, ο Μπαρτζώκας είπε: «Ο Μόρις είναι ένας παίκτης που πρώτα σκέφτεται πώς θα βάλει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι και αυτό για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα μας βοηθήσει πολύ, ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Η ομάδα έχει το ταλέντο και την ποιότητα για να φτάσει ακόμη και στους 100 πόντους, όμως πρέπει να παρουσιαζόμαστε πιο συμπαγείς στην άμυνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Τέλος, ο προπονητής του Ολυμπιακού έστρεψε την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι, λέγοντας: «Στο μυαλό μας υπάρχει μόνο το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια. Θέλουμε να μπούμε στις γιορτές με μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει μόλις μία ήττα στην έδρα της. Αυτή είναι η προσέγγισή μας».