Πολύωρη ήταν η κατάθεση που έδωσε σήμερα, Τρίτη 10/2, η μητέρα του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο, ο οποίος είχε απαχθεί και εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς στη διάρκεια της εξάωρης εξέτασής της, το τελευταίο διάστημα η επικοινωνία με τον γιο της είχε περιοριστεί, καθώς συχνά διαφωνούσαν για τις επιλογές του, μεταξύ αυτών και για τη σχέση του με γυναίκα που στο παρελθόν υπήρξε σύντροφος φίλου του.

Όπως μετέδωσε το Star, η ίδια υπέδειξε άτομο που, κατά την εκτίμησή της, γνωρίζει κρίσιμα στοιχεία και μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες αλλά όχι ποιες είναι αυτές», τόνισε η μητέρα του 27χρονου.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα χρήματα που είχε κληρονομήσει ο γιος της, ανέφερε ότι θεωρεί πως αυτά στάθηκαν η αιτία του θανάτου του, χαρακτηρίζοντάς τα «καταραμένα». Μάλιστα, σημείωσε πως αν τυχόν περιέλθει στην κατοχή της μέρος αυτών, προτίθεται να τα διαθέσει σε ιδρύματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έκανε καμία αναφορά στον πρώην σύζυγό της και πατέρα του 27χρονου.

Οι δηλώσεις του πατέρα

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη (5/2), είχε καταθέσει στη ΓΑΔΑ και ο πατέρας του θύματος.

Όπως ανέφερε ο Στέλιος Βροντάκης, «γνωρίζουν όλοι και οι φίλοι του ακόμα που δεν μιλάνε. Στην Ασφάλεια ήρθαν δύο-τρία παιδάκια, αυτά ήταν για babylino. Τα άλλα παιδάκια που ήταν; Ξέρω ότι είχε πολλούς φίλους. Ο γιος μου είχε τη μισή Ελευσίνα και τον μισό Ασπρόπυργο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι φοβόταν πως κάτι θα μπορούσε να συμβεί, λέγοντας πως «και είχα πει δύο κουβέντες επειδή είχε γίνει το ατύχημα [ενν. το τροχαίο] και έμαθα ότι ήταν μέσα στο αμάξι αυτό το άτομο».

Όπως είπε, είχε ζητήσει από την πρώην σύζυγό του και μητέρα του 27χρονου «να πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη. Γιατί κινδύνευε». «Η ίδια έχει πει στον γιο μου ότι κινδύνευε και αυτός και όλη η οικογένεια. Να μας πει από πού κινδύνευε, να ανοίξουν τα στόματά τους. Η κυρία δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη, δεν έχει γεννηθεί εκεί, ούτε τίποτα. Να βγει στον αέρα να πει».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε: «Ο γιος μου, όταν πέθανε η μάνα μου, κληρονόμησε και έπαιρνε και ενοίκια. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να παίρνει ενοίκια το παιδί μου. Ήμουν και εγώ κληρονόμος και η ανιψιά μου γιατί μέσα σε αυτό το κτίριο που έχουμε είναι και αυτή».

Ο πατέρας αναφέρθηκε επίσης στον εμπρησμό δύο οχημάτων και ενός φορτηγού ιδιοκτησίας του, περίπου δύο μήνες πριν από τη δολοφονία. «Τα αυτοκίνητα πριν δύο μήνες που εγώ δεν έχω εχθρούς, αν η Ασφάλεια τα κοίταγε καλύτερα αυτά ο γιος μου να ζούσε. Εγώ κάνω μεταφορές, δουλεύω με εταιρείες σοβαρές. Εγώ έχω δύο φορτηγά και κάνω αυτό το επάγγελμα εκτός από το βενζινάδικο που μου άφησε ο πατέρας μου και παίρνω ενοίκια και κάποια άλλα και δεν έχω κανέναν εχθρό. Ένας να βγει να μου πει έχεις εχθρό».