Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρέθηκε την Τρίτη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπου συναντήθηκε με τον Χρίστο Δήμα.

Σε ανάρτηση που έκανε η κυρία Γκίλφοϊλ, γράφει τα εξής: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές. Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με 🇬🇷 Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών @ChristosDimas_ σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον βασικό τομέα! Έχουμε δεσμευτεί να εντοπίσουμε νέες επενδύσεις που ωφελούν και τις δύο χώρες μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους λαούς μας»