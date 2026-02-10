Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρέθηκε την Τρίτη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπου συναντήθηκε με τον Χρίστο Δήμα.
Σε ανάρτηση που έκανε η κυρία Γκίλφοϊλ, γράφει τα εξής: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές. Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με 🇬🇷 Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών @ChristosDimas_ σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον βασικό τομέα! Έχουμε δεσμευτεί να εντοπίσουμε νέες επενδύσεις που ωφελούν και τις δύο χώρες μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους λαούς μας»
Economies run on transportation. I had a great discussion with 🇬🇷 Minister of Infrastructure & Transport @ChristosDimas_ about developments in this key sector! We're committed to identifying new investments that benefit both our countries, creating high-quality jobs and greater opportunities for our people.