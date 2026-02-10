Εντείνονται οι έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εντοπισμό της Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, με τη γερμανική αστυνομία να ζητάει δείγμα DNA από τη μητέρα της 16χρονης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, οι γερμανικές αρχές έστειλαν αίτημα στην ΕΛ.ΑΣ. για να δώσει εθελοντικά δείγμα DNA η μητέρα, ώστε να διευκολύνει τις έρευνες.

Δηλαδή, σε περίπτωση που εντοπιστεί κορίτσι που μοιάζει με την περιγραφή της Λόρα να γίνει εύκολα η εξακρίβωση της ταυτότητάς της.

Παράλληλα, δόθηκε ευρωπαϊκή εισαγγελική δικαστική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λόρα, που αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Με βάση όσα είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, όταν τεθεί σε ισχύ η εντολή, θα ανοίξει ο δρόμος για έφοδο σε σπίτια που θα μπορούσε να είχε επισκεφθεί η ανήλικη, όπως εκείνο του ετεροθαλούς αδελφού της, παρότι επίσημα δεν έχουν σχέσεις, λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας.

Επίσης, οι αρχές θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση απορρήτου επικοινωνιών, ακόμη και να ερευνήσουν τους λογαριασμούς της 16χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη Γερμανία ο πατέρας της Λόρα

Στη Γερμανία παραμένει ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή αποφάσισε να φύγει από τη χώρα για να ψάξει για το παιδί του.

«Στη Γερμανία πήγε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο από εκεί. Και γενικά προσπαθεί να μην λέει πολλά γιατί υπάρχουν κουτσομπολιά και προσπαθεί να τα αποφύγει. Το θέμα είναι να είναι καλά, αυτό είναι το θέμα. Ένα μήνα να μην έχει δώσει σημεία ζωής ανησυχώ πάρα πολύ», είπε στο Live News φίλος της οικογένειας.

Ένας άνθρωπος κοντά στους γονείς της ανήλικης μίλησε στην εκπομπή του Mega επιχειρώντας να εξηγήσει πως η στάση τους δεν δείχνει αδιαφορία αλλά μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που έχουμε συνηθίσει.

«Πήγατε εσείς (Γερμανία) και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να πάει κι αυτός και να ψάχνει ολόκληρη Γερμανία που μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους. Και μπορεί να μην είναι καν η Λόρα στην Γερμανία, να είναι Χονολουλού ας πούμε. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει το σπίτι του να πάει σε κανένα ξενοδοχείο και να ψάχνει από εδώ κι από εκεί. Ο πατέρας θεωρεί ότι και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, μεγάλα γερμανικά μέσα, όπως η Bild, ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της ανήλικης. Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψάχνει για εκείνη.

Η μητέρα της 16χρονης δεν ακολούθησε τον σύζυγό της στη Γερμανία παραμένοντας μόνη στο σπίτι τους στο Ρίο.

«Δεν βγαίνει από το σπίτι. Το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει στην αυλή να ταΐσει το σκυλάκι τους. Φαίνεται πάρα πολύ στεναχωρημένη», ανέφερε γειτόνισσα.