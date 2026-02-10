Σαφείς αποστάσεις από τις πολιτικές κινήσεις που προετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού κράτησε η Όλγα Γεροβασίλη, τοποθετώντας τον χώρο που εκείνη επιχειρεί να εκπροσωπήσει εκτός του προοδευτικού μετώπου.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, δεν δίστασε να παρομοιάσει τη ρητορική περί απαξίωσης του πολιτικού κόσμου με τις πρακτικές που κυριάρχησαν την περίοδο της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.

«Το “όλοι ίδιοι είναι” της Μαρίας Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από τη Χρυσή Αυγή», δήλωσε χαρακτηριστικά η αντιπρόεδρος της Βουλής, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους διατυπώσεις έρχονται από τις πιο σκληρές εποχές του 2012.

Σύμφωνα με την ίδια, οι θέσεις της κυρίας Καρυστιανού για κρίσιμα ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό και τα εθνικά θέματα, συνθέτουν ένα προφίλ που κινείται από τον συντηρητικό έως τον ακροδεξιό χώρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η αυτονομία των αποφάσεών του

Η κυρία Γεροβασίλη απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο που θέλει τον Αλέξη Τσίπρα να επηρεάζεται από την ενδεχόμενη κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο. Όπως σημείωσε, η όποια απόφαση του πρώην πρωθυπουργού για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα είναι ένα ζήτημα εντελώς ανεξάρτητο.

«Ο Αλέξης Τσίπρας, αν και όταν πάρει τις αποφάσεις του, δεν θα εξαρτηθεί από τη Μαρία Καρυστιανού. Είναι τελείως διαφορετικά ζητήματα», ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας ότι η ατζέντα της κυρίας Καρυστιανού βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που δεν επιτρέπει καμία σύγκριση με τον προοδευτικό χώρο.

Το «παζλ» των θέσεων και η κριτική για τη Χίο

Στο επίκεντρο της κριτικής της Όλγας Γεροβασίλη βρέθηκαν και πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τους πρόσφυγες.

«Ήρθε και ο απάνθρωπος χαρακτηρισμός “εισβολείς” για τους μετανάστες που πνίγηκαν στη Χίο. Χάθηκαν 15 άνθρωποι… Τους είπε εισβολείς, που είναι χαρακτηρισμός ο οποίος, βεβαίως, ανήκει στον ακροδεξιό χώρο», ανέφερε η βουλευτής. Παράλληλα, στάθηκε και στη στάση της Μαρίας Καρυστιανού κατά του διαλόγου με την Τουρκία, εκτιμώντας ότι «όλα αυτά συνθέτουν ήδη ένα παζλ».

Σημείωσε μάλιστα με νόημα ότι η ρητορική περί «μη πολιτικών προσώπων» που επιθυμούν να κυβερνήσουν τη χώρα, ενώ πλήττει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη κριτική προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα για την «Ιθάκη» και την ενότητα

Τέλος, η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρθηκε στην παρουσία της στην πρόσφατη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την «ΙΘΑΚΗ» στα Γιάννενα, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη ενότητας στην Κεντροαριστερά.

Σχολιάζοντας με δόση χιούμορ τη θέση της στις πρώτες σειρές της ομιλίας, είπε: «Έκατσα πρώτη σειρά γιατί… δεν είχε εξώστη!», ενώ χαρακτήρισε άστοχη τη συζήτηση που είχε προηγηθεί για την εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο «Παλλάς».