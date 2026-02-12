Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο συναντήθηκε σήμερα η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυρία Καραμανλή, με την ιδιότητα της προέδρου της Κοινής Επιτροπής του Προσκυνηματικού Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, ενημέρωσε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την προσεχή και πρώτη για το τρέχον έτος συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής.

Αναφέρθηκε στις γενικές κατευθύνσεις και τους επιμέρους στόχους του Υπουργείου Τουρισμού και τη συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στην κοινή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια του Προσκυνηματικού Τουρισμού.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ι.Α.Α. Χάρης Κονιδάρης και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Α. Βαρελά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.