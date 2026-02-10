Η νίκη της Άλμπα επί της Τόφας έστειλε στους «8» του Basketball Champions League την ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα είχε συντρίψει με 90-62 την Καρδίτσα εκτός έδρας.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πανηγύρισε στη θεσσαλική πόλη την 4η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες για τη φάση των «16» και από εκεί και πέρα περίμενε τη νίκη της Άλμπα επί της Τόφας για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στους «8».

Μια πρόκριση που είναι γεγονός πλέον, με τους «κιτρινόμαυρους» στοχεύουν από εδώ και πέρα στην 1η θέση του ομίλου. Η ΑΕΚ είναι στο 4-0 μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές, με την Άλμπα να ακολουθεί με 3-1 και όλα θα κριθούν στην 6η και τελευταία αγωνιστική, όταν οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην έδρα των Γερμανών.

Τα αποτελέσματα

Καρδίτσα – ΑΕΚ 62-90

Άλμπα – Τόφας 69-60

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 4-0

Άλμπα 3-1

Τόφας 1-3

Καρδίτσα 0-4

5η αγωνιστική, 11/3

ΑΕΚ – Τόφας 19:00

Καρδίτσα – Άλμπα 21:00

6η αγωνιστική, 18/3

Τόφας – Καρδίτσα 20:00

Άλμπα – ΑΕΚ 20:00