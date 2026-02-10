Με τον Νάναλι να πετυχαίνει 32 πόντους και να έχει και 7 ριμπάουντ, η ΑΕΚ διέλυσε με 90-62 την Καρδίτσα εκτός έδρας, πήρε την 4η νίκη σε ισάριθμους αγώνες για τη φάση των «16» του Basketball Champions League και είναι αγκαλιά με την πρόκριση.

Η Ένωση μετρούσε δέκα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ανέβασε ρυθμό μετά το πρώτο 5λεπτο, παίρνοντας το προβάδισμα και κλείνοντας στο +7 (19-26) το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μπάρτλεϊ ήταν ο καλύτερος παίκτης για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα σε αυτό το διάστημα και στη συνέχεια ανέλαβε ο Νάναλι.

Ο Αμερικανός σκόραρε συνεχώς με κάθε τρόπο και οι «κιτρινόμαυροι» όχι απλά παρέμεναν μπροστά αλλά μεγάλωναν συνεχώς το προβάδισμά τους, όπως δείχνει και το 28-52 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το μόνο που είχε να κάνει ο «δικέφαλος αετός», από εκεί και πέρα, ήταν να παραμείνει σοβαρός και το έκανε, με τη διαφορά να μεγαλώνει συνεχώς και τον Νάναλι να κάνει ό,τι θέλει, καθώς δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων.

Η Καρδίτσα προσπάθησε να μειώσει αλλά δεν το κατάφερε στον βαθμό που θα ήθελε, με την ΑΕΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να επικρατεί με 90-62, πετυχαίνοντας την 11η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, αγκαλιάζοντας πλέον την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-52, 47-71, 62-90