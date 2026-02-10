Η OpenAI φέρνει διαφημίσεις στη δωρεάν και την απλή συνδρομιτική έκδοση του ChatGPT, ώστε να αυξήσει τα έσοδά της από τη στιγμή που οι συνδρομές δεν αποφέρουν το αναμενόμενο κέρδος.

Έτσι, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων εταιρειών τεχνολογίας (π.χ. Meta) υπόσχεται εξατομικευμένες διαφημίσεις, που ο χρήστης θα αποφεύγει μόνο αν αγοράζει την ακριβή συνδρομή.

Οι διαφημίσεις θα στηρίζονται σε πρόσφατες και παρελθοντικές συνομιλίες του χρήστη με το bot τεχνητής νοημοσύνης, γράφει η ιστοσελίδα The Conversation.

Επίσης, η OpenAI διαβεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιεί δεδομένα εκτός ChatGPT για στοχευμένη διαφήμιση, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου. Εξαίρεση θα αποτελεί η επιλογή σας να αποκρύπτετε ή και όχι άλλες διαφημίσεις.

Η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, διαβεβαιώνει ότι οι διαφημίσεις δεν θα επηρεάζουν τις απαντήσεις, ενώ δεσμεύτηκε να μην πουλήσει στους διαφημιστές το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ενδεικτικά, στα μέσα Ιανουαρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες των χρηστών θα είναι ιδιωτικές και πως δεν κοινοποιούνται σε διαφημιστές.

We are starting to test ads in ChatGPT free and Go (new $8/month option) tiers.



Here are our principles. Most importantly, we will not accept money to influence the answer ChatGPT gives you, and we keep your conversations private from advertisers.



It is clear to us that a lot… https://t.co/f9Dv53rWU7 — Sam Altman (@sama) January 16, 2026

Μέχρι στιγμής, δοκιμές διεξάγονται στις ΗΠΑ και αν υπάρξει αποτέλεσμα αναμένεται οι διαφημίσεις να επεκταθούν και σε χρήστες άλλων χωρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Conversation εγείρεται μια σοβαρή ανησυχία, που μόνο το μέλλον θα δείξει αν επιβεβαιωθεί.

Τι θα συμβεί όταν η διαφήμιση καταστεί κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητας της OpenAI; Τότε, οτιδήποτε έχετε συζητήσει με το ChatGPT, από χαζά θέματα, μέχρι εκείνα που αφορούν ζητήματα υγείας και ή πιο προσωπικά, θα καταστούν διαθέσιμα στους διαφημιστές;

Η φαινομενική απάντηση είναι όχι, αλλά δεδομένου ότι η πολιτική απορρήτου αρχίζει να υποχωρεί σιγά-σιγά, σε συνδυασμό με τις διεθνείς πιέσεις που ασκούνται για πιο χαλαρή νομοθεσία στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό θα μπορούσε να ανατραπεί και να στηριχθεί στο επιχείρημα: «Ο χρήστης αποδέχτηκε και συμμορφώθηκε με τους όρους χρήσης». Όρους που κανείς δεν διαβάζει ποτέ, αλλά και πρέπει να αποδεχτεί αναγκαστικά, ώστε να χρησιμοποιήσει την εκάστοτε εφαρμογή.