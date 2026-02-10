Την «αρχηγία» του Μιχάλη Σηφάκη αμφισβητεί ο Γιώργος Πολύχρος στο νέο επεισόδιο του Survivor το βράδυ της Τρίτης (10/02). Ο παίκτης των Επαρχιωτών ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχτεί να τον διατάζει ο συμπαίκτης του, αφού κάτι τέτοιο θα το δεχόταν μόνο από τον πατέρα του.

Όπως υποστήριξε ο Γιώργος Πολύχρος, πλέον πολλά μέλη της ομάδας δεν ακολουθούν τυφλά όσα τους λέει ο Μιχάλης Σηφάκης.

«Από την αρχή είναι φωνακλάς, απαιτεί πολύ και το έλεγα από την αρχή ότι ο Μιχάλης δεν γουστάρει να πηγαίνει με αυτά που λέει γιατί θέλει να λέει οτι έχει τον έλεγχο και λέει πολλές παπάτζες για μένα….», είπε αρχικά στην Αναστασία Στεργίου, στο αποψινό επεισόδιο.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δηλώσεις του Γιώργου στην κάμερα, ο οποίος εξήγησε ότι μέσα στην ομάδα υπάρχει δυσαρέσκεια πλέον προς το πρόσωπο του Μιχάλη Σηφάκη. «Τώρα που έχει περάσει λίγο ο καιρός βγαίνουν όλα στη φόρα. Η Ιωάννα νευριάζει, δεν θέλει και η Αναστασία το ίδιο. Τελευταία όμως τα παιδιά ξεσάλωσαν, πήραν αέρα και του φέρνουν αντίρρηση. Δεν είσαι εσύ ο μπαμπάς μας να με διατάξεις τι να κάνω. Είμαι εδώ γιατί είμαι μόνος μου. Καλή η ομάδα, αλλά ο καθένας είναι μόνος του», τόνισε κλείνοντας ο παίκτης.