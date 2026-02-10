Το… μαρτύριο του Eurocup έλαβε τέλος με τον χειρότερο τρόπο για τον ουραγό Πανιώνιο, καθώς γνώρισε εντός έδρας συντριβή με 74-114 από τη Μπεσίκτας.

Οι «κυανέρυθροι» ήξεραν εδώ και πολύ καιρό ότι δεν θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, ήθελαν όμως να κάνουν ένα καλό φινάλε. Να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί απέναντι στη Μπεσίκτας. Αυτό, όμως, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εφικτό…

Μπορεί στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 26-31, η ελληνική ομάδα να στάθηκε αρκετά καλά, στη συνέχεια όμως η τουρκική ανέβασε ρυθμό και μαζί ανέβαζε και τη διαφορά, η οποία έφτασε στους 22 πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (37-59).

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να συμμαζέψει την κατάσταση στη συνέχεια αλλά τα πράγματα έγιναν χειρότερα, με τη Μπεσίκτας να κυριαρχεί και να παίρνει τελικά τη νίκη με το επιβλητικό 114-74.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114