«Έφυγε σε τρία λεπτά». Με αυτά τα λόγια ο πρώην σύζυγος της 44χρονης οδηγού περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Ελευσίνα, όταν η ηλικιωμένη μητέρα της εγκλωβίστηκε από το ίδιο τους το όχημα. Το περιστατικό, που ξεκίνησε από μια προσπάθεια για παρκάρισμα μετά την επιστροφή από το σχολείο των παιδιών, κατέληξε στον θάνατο της 71χρονης, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Το «κοφτερό» σημείο και η ακατάσχετη αιμορραγία

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρώην γαμπρός της άτυχης γυναίκας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το μεσημέρι της Τρίτης, η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν ελάχιστη. Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η 44χρονη πάτησε απότομα γκάζι, αποδίδοντας το μοιραίο χτύπημα σε μια τραγική σύμπτωση που σχετίζεται με το συγκεκριμένο δέντρο στο σημείο της στάθμευσης.

«Το δέντρο επειδή ήταν κλαδεμένο παράξενα από τον Δήμο και είχε ένα εξόγκωμα, τη βρήκε σε ένα σημείο το οποίο της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Μέχρι να βγει έξω η γυναίκα μου και να δει τι μπορεί να κάνει, γιατί ήταν σε κατάσταση σοκ, είχε “φύγει” σε τρία λεπτά η πεθερά μου», εξήγησε.

Το χρονικό του εγκλωβισμού στην πόρτα

Η 71χρονη είχε αποβιβαστεί από το αυτοκίνητο για να δώσει οδηγίες στην κόρη της, ώστε να ελιχθεί με ασφάλεια κάνοντας όπισθεν. Ωστόσο, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή. Καθώς το αμάξι κινούνταν αργά προς τα πίσω, η γυναίκα βρέθηκε ανάμεσα στην εσωτερική πλευρά της πόρτας και τον κορμό.

«Η πόρτα την έσπρωξε την πρώην πεθερά μου στο δέντρο πάνω σε σημείο που είναι κοφτερό και είναι κλαδεμένο με πολύ άσχημο τρόπο. Εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο δέντρο και την εσωτερική πλευρά της πόρτας, την ώρα που το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην σύζυγος της οδηγού, αποδίδοντας το συμβάν στην «κακιά την ώρα».

«Η πρώην πεθερά μου ήταν ένας άγγελος, μια Αγία»

Μετά το δυστύχημα, η 44χρονη οδηγήθηκε στις αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όμως αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Η απώλεια είναι δυσβάσταχτη για την οικογένεια, καθώς η γυναίκα ήταν ο άνθρωπος που στήριζε καθημερινά την ανατροφή των τριών εγγονιών της.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρώην σύζυγος θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στη γυναίκα που χάθηκε τόσο άδικα:

«Η πρώην σύζυγός μου είχε βοήθεια για τα τρία παιδιά μας. Η πρώην πεθερά μου ήταν ένας άγγελος, μια αγία».

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού στην Ελευσίνα συνεχίζεται, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το παιχνίδι που έπαιξε η τύχη στην 71χρονη.